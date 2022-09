Feirer dronningens død med champagne

Nyheten om at dronning Elizabeth har gått bort 96 år gammel kom torsdag kveld. Det ble møtt med sorg, men også glede.

I Argentina åpnet programleder Santiago Cúneo en champagne på luften, mens han presenterte dødsfallet. Det skriver Newsweek.

Under sendingen var det pyntet med ballonger og banner med fargene til det argentinske flagget.

Cúneo spiste små smørbrød og sa «hun er borte for godt. Stor applaus til Satan som har tatt henne.»

Det er delte meninger om «feiringen». Selv om programlederen blir møtt med støtte, er det flere som mener det var hensynsløst. Foto: skjermdump

Hendelsen har gått viralt på Twitter, hvor det er delte meninger om «feiringen».

Symbol på britisk imperialisme

– Det er ikke slik at det poppes champagne over hele Argentina, sier Latin-Amerika-eksperten Benedicte Bull, professor på Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo.

– Offisielt er det kommet kondolanser, og det er også det som preger mediene.

Men Bull mener at «feiringen» kan være et resultat av Falklandskrigen i 1982 mellom Argentina og Storbritannia. Argentina prøvde å få tilbake øygruppen som ble okkupert av England i 1833 – men tapte.

Benedicte Bull mener at dronningens død kan gjøre det lettere for Argentina å få gjenerobre øygruppen. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Dronningen var svært opptatt av denne krigen, både fordi hun vektla øyboernes ønske om å forbli britiske, og fordi Prins Andrew kjempet i krigen. Dronning Elizabeth ble derfor sett på som et symbol for den britiske imperialismen som førte til at Falklandsøyene ble britisk.

– Frigjøring nummer to

Den britiske allmennkringkasteren BBC har også fått kritikk for å ikke male et sannferdig bilde av dronningens forhold til det afrikanske kontinentet.

Denne tweeten har fått flere til å reagere på fremstillingen av forholdet mellom Storbritannia og det afrikanske kontinentet. Foto: SKJERMDUMP / TWITTER

– Selv om dronningen var del av frigjøringsprosessen til mange land som Ghana og Tanzania så lever ideen om det britiske imperiet i beste velgående, og den er giftig, sier Marta Tveit. Hun er stipendiat innenfor kulturstudier ved Universitetet i Oslo.

Hun mener at flere tidligere kolonier ser på bortgangen til dronningen som en frigjøring nummer to.

Marta Tveit mener at den britiske overklassen er et symbol på klasseskille, rasisme og ulikhet. Foto: Arne Berg

– Frigjøring fra en era og et tankesett som objektivt sett var katastrofal for de fleste mennesker i verden. Det blir forhåpentligvis også en frigjøring nummer to fra en tid hvor det var umulig å innrømme skyld, og alt av ubehageligheter skyves under teppet.