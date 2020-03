Farger i musikken

1/12 Hva er bandets navn? Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Oro Jaska Beana». Klikk på play om det hjelper å høre sangen. The Yellow Dragonflies The Golden Goldfishes The Greywolves The Blacksheeps

2/12 Albumtittel Foto: Gitte Johannessen «Hvite menn som pusher 50» synger Karpe på et album fra 2016. Hva heter albumet? Heisann Holmenkollen Heisann Oslo Heisann Montebello Heisann Tåsen

3/12 Hva heter artisten? Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Red». Dette er sangen «Red». Hva heter hun som synger her? Taylor Swift Carly Rae Jepsen Selena Gomez Carrie Underwood

4/12 Hva het den på engelsk? Lillebjørn Nilsen Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX Lillebjørn Nilsen ga ut sangen «Barn av regnbuen» i 1973. Den var gjendiktet fra engelsk og opprinnelig gitt ut av Pete Seeger i 1971. Hva het den originalt? My Rainbow Race Children of The Rainbow Colors of The Rainbow All Children Are Equal

5/12 Hvem hører du her? Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Red Red Wine». Dette er en god gammel traver fra 80-tallet. Hva heter bandet? Hint: Bandnavnet har de tatt fra navnet på et søknadsskjema for arbeidsledighetstrygd i England. U2 UB40 UFO Ultravox

6/12 En jakke med hvor mange farger? Dolly Parton Foto: Jon Kopaloff Dolly Parton synger om en jakke som hennes mamma sydde til henne i sangen «Coat of ........ colors». Hva mangler her? Hvor mange farger hadde den? Seven Many Two A Thousand

7/12 Onkels bil Four Shades Of Yellow Foto: Colourbox «Tut-tut sier onkels bil, den kan kjøre mange mil, den har fire gummihjul, og den er ....... , tut tut tut tut tuuuut.» Hvilken farge hadde bilen? Signalgul Neongul Kanarigul Lysegul

8/12 Hva heter de som står bak denne sangen? Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Basket Case». Green Dawn Green Day Green Night Green Light

9/12 Hva heter Pink egentlig? Pink og lysekorona! Foto: MARTIN BUREAU Artisten Pink (P!nk) heter jo egentlig ikke det, men noe annet. Hva er hennes ekte navn? Katheryn Elizabeth Hudson Belcalis Almanzar Alecia Beth Moore Alicia Augello Cook

10/12 Blå ballong Øverst fra v.: Thorbjørn Egner, Alf Prøysen Nederst fra v.: Klaus Hagerup og Arne Bendiksen «Jeg vil ha en blå ballong» skrev denne mannen den norske teksten til. Sangen kom i 1963. Hvem er vi ute etter? Hint: han står også bak sangen «La meg være ung». Thorbjørn Egner Alf Prøysen Klaus Hagerup Arne Bendiksen

11/12 Bryllup Billy Idol Foto: MIKE BLAKE Billy Idol sang om et bryllup i 1982 som han omtalte som et « ....... Wedding»? Hvilken farge skal inn her? Bloodred White Black Silver

12/12 Hvem synger her? Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Pink Moon». Nick Drake Bert Jansch Sufjan Stevens Townes Van Zandt