Får pris for å be muslimske mødre våkne

– Mammahjertet verker ved tanken på at unge jenter blir drapstruet av egne foreldre, fordi jentene har kjærester eller ikke er jomfruer når de gifter seg, skrev Azra Gilani i kronikk i Aftenposten.

Selv er hun firebarnsmor og har bodd i Norge i 45 år. Da hun skrev kronikken var det første gang hun ytret seg offentlig. I dag får hun Harry Hole prisen for sitt mot og sitt engasjement for at pakistanske barn i Norge. Hun er syk og kunne ikke komme til Schrøder Kafe for å motta prisen.

67-åringen er muslim selv, kommer opprinnelig fra Pakistan og er mor til tre jenter og en gutt. Det var en av døtrene hennes som tok imot prisen som også går under navnet «Ålreite-prisene».

Jo Nesbøs pris

Harry Hole-prisene er på en million norske kroner og baserer seg på inntekter fra flere av Jo Nesbøs suksessrike romaner.

Azra Gilani skrev kronikken «Muslimske mødre, nå må dere våkne» og satte i gang en debatt.

Selv var hun sjokkert over debatten som raste om jomfruhinnen til unge muslimske jenter og at jentene ble drapstruet av egne foreldre, hvis hinnen ikke var intakt. Hun er opprørt over at mange muslimske mødre er helt tause i debatten.

Hun skrev i kronikken sin at muslimske mødre må tørre å løfte blikket og forsvare sine døtre. Kronikken hennes skapte en debatt og ble delt mange ganger i sosiale medier.

Les kronikken her: Muslimske mødre, nå må dere våkne!

Ikke tenk nasjonalitet

Hun ga barna råd om å ikke tenke nasjonalitet i valget av ektefelle og være opptatt av å få en god utdannelse slik at de kan stå på egne bein.

– Jeg ignorerte pakistanske kvinner som snakket bekymringsfullt om sine døtre som var blitt «for norske». Jeg skjønte aldri helt hva de mente med dette. Vi bor i Norge, hvordan kan man unngå at barna blir norske og hvorfor assosieres det med noe negativt? spurte jeg. Barna våre er født i Norge, de er de facto norske, mener hun.

Prisbeløpet på en million kroner har hun bestemt skal gå til skolegang for syriske flyktninger.