Far og son Oftebro saman på scenen for fyrste gong

Ser ikkje bort frå vidare samarbeid etter «Pirates»-maraton

Då NRK skulle intervjue dei to norske regissørane av «Pirates of the Carribbean 5», dukka berre éin av dei opp. Det betyr derimot ikkje at Espen Sandberg og makker Joachim Rønning ikkje vil lage fleire filmar saman i framtida.