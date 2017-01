Får kulturpris for Utøya-minnesmerke

Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg er årets vinner av den svenske avisen Dagens Nyheters kulturpris for 22. juli minnesmerket «Memory Wound», skriver Sveriges radio.

I sin begrunnelse beskriver juryen «Memory Wound» som «en vakker og verdig minneplass, som på dypet hedrer terrorens offer».

Videre fortsetter juryen i sin begrunnelse:

«I forslaget til dette 'minnessår' går man gjennom naturen og inn i visjonens indre rom, for å minnes, møte og bearbeide alles vår sorg og smerte.»

Med prisen følger også 50 000 svenske kroner. Ifølge Jonas Dahlberg er prisen en viktig markering i det han ser på som en mørk tid.

PRISVINNER: Jonas Dahlberg, her avbildet da «Memory Wound» ble plukket ut som vinner av forslagene til minnesteder for 22. juli. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Høyrepopulismen vokser rundt om i Europa, USA stenger grensene for mennesker fra syv ulike land, moskeer settes i brann, i Frankrike ligger Le Pen godt an. Det er kanskje viktigere enn noen gang at man ikke glemmer att terroraksjonen ved Utøya var politisk motivert mot et ungdomsforbund som står for åpenhet, sier kunstneren til det svenske nyhetsbyrået TT.

Omstridt minnested

22. juli-minnestedet på Sørbråten skulle etter planen ha stått ferdig sommeren 2016, men prosjektet har blitt stanset etter sterke protester fra Utøya-naboene, som ikke ønsker et minnesmerke på Sørbråten.

I fjor tilbød staten seg å forkaste planen om å oppføre «Memory Wound» på sørbråten, men tilbudet ble avvist av naboene.

Tidligere har også «Memory Wound» blitt anklaget for å være et mulig plagiert design.

Striden om 22. juli minnestedet på Sørbråten skal opp for retten 25. april. Naboene mener et stort minnesmerke blir belastende. Regjeringen er villig til å revurdere utformingen av minnesmerket, men holder fast ved stedsvalget.

Utelukker ikke drahjelp fra prisen

På spørsmål om Dahlberg nå tror at minnesmerket vil bli oppført svarer han til Sveriges Radio:

– Det er vanskelig å spekulere rundt det. Men om regjeringen vinner den rettslige prosessen er det heller ikke klart eller sikkert at de velger å bygge. Når Dagens Nyheter nå gir minneplassen avisens kulturpris, kan det kanskje bidra med noen form for hjelp eller kraft til å våge å ta en tøff beslutning om de får muligheten til å gjøre det.