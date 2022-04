Får inn kundar med etseskadar i hovudbotnen

– Dei fleste kjemiske frisørprodukt kan vera skadelege dersom dei blir brukt feil, seier Simone Lavor ved Salong Brasil Oslo.

NRK har tidlegare fortald om at anti-permanentar retta mot barn kan innehalda lut. I serien «Krøll» fortel fleire om etse- og sviskadar etter bruk av produkta.

Lavor meiner at problemet med anti-permanentar som inneheld lut er at folk bruker dei heime og på feil måte, eller hos frisørar utan nok kunnskap om desse behandlingane.

– Det er heilt skremmande. Dei produkta er ikkje rekna til å brukast heime. Det er frisørprodukt, og behandlingane bør utførast av frisørar som har kurs i dei, seier ho.

Fekk permanent skade

UTFORSKA: Ifiok Peter Adahada er med i serien «Krøll», og brukte anti-permanent då han gjekk i sjuande klasse. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Ifiok Peter Adahada var ein av dei som brann seg på feil bruk av anti-permanent, bokstavleg talt.

– Eg hugsar eg opna boksen og skjønte at den lukta der ikkje var normal, det er kjemikaliar som ein ikkje bør ha i hovudbotnen sin. Men eg hadde eitt mål, og det var å få rett hår. Eg hugsar at det begynte å brenna, seier Adahada.

Dette førte til etseskadar i hårfestet slik at han mista håret på eit lite område, ein skade som heng ved han den dag i dag.

Han trur litt av årsaka til at mange tar anti-permanent heime er at det har vore lite profesjonell hjelp å få med afrohår.

– Eg skulle ønska det var nokon som kunne rettleia meg, eller at eg hadde ein stad eg kunne fått informasjon.

Det får han støtte i av frisør Lavor.

– Dei har ikkje andre alternativ, eller kanskje dårlege erfaringar hos frisørar, seier ho.

Etterlyser betre regulering

I salongen sin, utfører Lavor ulike typar hårutglattingar, blant anna ulike former for anti-permanent, slik som på bildet under.

LUT-FRI: Lavor fortel at det finst mange ulike typar anti-permanent. Den ho bruker på kunde Senem Motevalli inneheld ikkje lut, og har same base som ein krølle-permanent. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Sjølv om ho meiner det største problemet er heimebruken av produkta, styrer ho unna dei klassiske «relaxers» som er anti-permanentar mange med afrohår bruker, fordi ho meiner produkta er for sterke.

– Det skulle ha vore ei regulering på sal av desse typar produkt. Som mange andre frisørprodukt, burde dei blitt selde frå frisørleverandørar til frisørar, ikkje i heimepakning der det ser veldig enkelt ut.

Mattilsynet har tidlegare sagt til NRK at dei som produserer eller omset kosmetiske produkt er ansvarlege for at dei er trygge.

– Men du har vel mykje å vinna på å tilrå folk å ikkje gjera det heime?

– Eg tenker meir på at eg er bekymra over at folk gjer det heime, enn dei økonomiske vinningane. Eg har sett så mange stygge ting, seier Lavor.

Stigmatisering av afrohår

Lavor seier ho har fokus på å rettleia kundane sine om korleis dei kan gå med dei naturlege krøllene sine. Ofte seier ho «nei» til kundar om ho tenker at behandlinga kan vera skadeleg for håret deira, eller om ho merkar at dei kjem til å angra.

– Og då tenker eg jo ikkje på det økonomiske. Men nokre unge opplever å ha blitt mobba på grunn av håret, og då blir dei såra når eg seier nei.

– Eg veit at visst eg ikkje gjer det, kjøper dei relaxer og gjer det heime. Her får dei gjer det på ein trygg måte.

Adahada er fornøgd med å sjå at folk med afrohår har fleire mogelegheiter til å få frisørhjelp i dag enn då han var ung.

– Eg føler at det er mykje betre no enn det nokon gong har vore. Men det er ikkje mykje av det, me treng meir, men me er på veg ein stad, og det synest eg er positivt.

Sjå første episode av serien «Krøll» her: