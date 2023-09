Får ikke delta i politikken fordi hun er døv

Valgkampen har spisset seg til i Spikersuppa i Oslo.

Men lokalpolitikeren Sonja Myhre Holten (V) kjemper også en annen kamp:

Å være politisk aktiv selv om hun er døv.

– Det var en paneldebatt hvor jeg skulle representere Venstre. Jeg hadde bestilt tegnspråktolk, men fikk det selvfølgelig ikke. Venstre-partiet fikk da ikke mulighet til å ytre sin politikk, sier hun.

Holten står oftest på stand uten tolk:

– Jeg har gitt opp å bestille tolk hit. Jeg orker ikke gå i kjelleren hver gang jeg får et nei.

Sonja Myhre Holten (V) har måttet droppe mye i hverdagen fordi hun ikke får tolk. Foto: ASTRID JOHANNE SØRNES

Hun mener det er vanskeligere for døve å komme seg opp i politikken.

– Partiet kan tenke at det ikke er vits i å satse på meg, for jeg får jo ikke tolk uansett, sier Holten.

Uenighet om tolkmangel

I nesten ni av ti tilfeller får man tolk når man bestiller det.

Det sier Nav, som har ansvar for tolketjenesten.

– Men vi opplever ikke det samme, sier Petter Noddeland, generalsekretær i Norges Døveforbund.

Han anslår at bare rundt halvparten av bestillingene fører til at man får tolk.

I fjor var det over 10 000 oppdrag som ikke ble dekket av tolketjenesten.

– Nav må stille seg til ansvar for hver eneste av dem, sier Noddeland.

Petter Noddeland fra Norges Døveforbund mener Nav må ta ansvar. Foto: ASTRID JOHANNE SØRNES

Men Nav holder fast på at 88 prosent får tolk.

– Det er et gjennomsnitt, og derfor kan opplevelsen for den enkelte være annerledes. Noen får tolk sjeldnere, andre oftere enn det her.

Det sier seniorrådgiver i Nav hjelpemidler og tilrettelegging, Berit Søgård, og legger til:

– Jeg kan godt forstå at det er frustrerende. Vi jobber jo for at alle skal få.

Berit Søgård fra Nav skjønner frustrasjonen, men holder fast på at et stort flertall får tolk. Foto: PRIVAT

Må gjøre prioriteringer

Flere døve NRK har snakket med forteller om tilfeller hvor de har fått avslag på tolk i siste liten – selv om de har søkt opp til flere måneder før.

De nevner bryllup, skoleavslutninger og jobbseminarer.

De tusenvis av udekkede tolkeoppdragene kommer av mangel på tolker, forklarer Søgård fra Nav.

I facebookgruppa «100% dekket» deler døve og hørselshemmede opplevelser hvor de ikke har fått tolk. Foto: SKJERMDUMP

– En del frilans-tolker fant seg annet å gjøre under pandemien, for da var det lavere etterspørsel, sier hun.

Mariann Eidberg er leder av Tolkene i Akademikerforbundet, og har gjort en undersøkelse på dette.

– Hovedgrunnen til at frilanstolker slutter er lønns- og arbeidsvilkår, sier hun.

Tolkmangelen har uansett ført til at Nav må prioritere.

– Vi dekker først viktige hendelser i livet, som akutte situasjoner, begravelser og helsetjenester. Deretter er det arbeid og utdanning, sier Søgård.

Politikk og samfunnsengasjement havner på bunnen av lista, sammen med andre oppdrag under «dagligliv».

– Demokratisk problem

Det kan forklare hvorfor Sonja Myhre Holten ikke får tolk til å drive valgkamp.

– Jeg føler at jeg blir holdt for narr, sier hun.

Det er utfordrende å formidle politikk som døv uten tolk. Foto: ASTRID JOHANNE SØRNES

Hun trekker fram at det er vanskeligere for døve å forstå politikken.

– Jeg vil også vite noe om oslopolitikken, og alternativene mellom de to ordførerkandidatene. Hvordan argumenterer de for seg? Jeg vil lære av det òg, sier hun.

Noddeland fra Norges Døveforbund er enig.

Han kaller det et demokratisk problem.

– Det er helt forferdelig, sier han.

– Konsekvensen er at samfunnet mister en gruppe som har mye å bidra med. Vi døve vet hvor skoen trykker. Vi kjenner til problematikk som resten ikke kjenner til, sier Noddeland.