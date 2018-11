Fant Sonja Henies gamle dansepartner

Sonja Henie (1912–1969) er blant de fremste internasjonale stjernene Norge har fostret, og både som kunstløper og skuespiller tok hun verden med storm.

25. desember er det premiere på filmen om hennes liv, med Ine Marie Wilmann (33) i hovedrollen.

Fant Henies gamle skøytepartner

Wilmann forteller på programmet «Lindmo» at det var en stor utfordring å skulle vite hvordan Henie egentlig var som person. Biografier og gamle filmklipp ga ufullstendige svar. Til slutt fikk hun sporet opp Henies 83 år gamle skøytepartner, som bor i Las Vegas.

– Han kunne fortelle meg litt snacks. Han sa at selv om hun kunne framstå som en pudret liten prinsesse, så hadde hun et språk som ikke stemte med dette inntrykket. Etter hvert fortalte han meg motvillig at hennes favorittbanneord – som hyppig ble brukt – var «son of a bitch» og «motherfucker».

Ine Marie Wilmann om rollen som Sonja Henie Du trenger javascript for å se video.

Kontroversiell

Sonja Henie hadde en utrolig karriere som kunstløper. Hun tok sitt første NM-gull som 10-åring og vant også tre OL-gull og 10 VM-titler. Senere dro Oslo-jenta til Hollywood og var i en periode en av verdens største filmstjerner.

Men den Anne Sewitsky-regisserte filmen er også en historie om nederlag, forfall og kampen for å reise seg igjen. Henie nemlig levde også et liv preget av problemer med økonomi og alkohol.

Wilmann har en teori rundt hvorfor vi har glemt Henie selv om vi elsker nordmenn som gjør det bra i utlandet.

Sonja Henie i sitt hjem i Los Angeles i 1948. På et tidspunkt var hun en av Hollywoods tre best betalte kvinnelige stjerner. Foto: Ap

– Det handler blant annet om at hun var på topp i Hollywood mens var Norge i krig. Det har vært mye kontroverser rundt hvilken side hun var på i krigen. Hun viste Hitler-tegnet under OL i 1936, og det ble spekulert i at hun hadde et slags vennskap med Hitler, sier Wilmann.

– I tillegg var hun var veldig unorsk. Hun hadde hvite pelser med 10 meter lange slep, limousiner og rubiner.

Henie skal selv ha sagt at hilsenen under OL i Garmisch-Partenkirchen var en høflig gest, og at hun ikke la noe politisk innhold i den.

Sonja Henie i OL 1936. Rett etter dette klippet viser hun en hilsen til Hitler som hun har fått mye kritikk for i ettertid. Du trenger javascript for å se video. Sonja Henie i OL 1936. Rett etter dette klippet viser hun en hilsen til Hitler som hun har fått mye kritikk for i ettertid.

Fysiske utfordringer

Ine Marie Wilmann har hatt en lang rekke roller ved teatre rundt i Norge, og i 2015 vant hun Amanda for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i spillefilmen «De nærmeste». Forberedelsene til rollen som Sonja Henie har vært en beinhard fysisk utfordring for henne.

– Jeg har i likhet med Sonja Henie relativt høye ambisjoner, så jeg satte hårete mål om å bli veldig, veldig god på skøyter. Men jeg måtte innse gang på gang at man ikke kan bli verdensmester på ett år, sier hun, og forteller at hun kombinerte sju-åtte treningsøkter i uka med jobb og forsøksvis familie.

I tillegg har det vært en del smerte involvert i å skulle bli god i kunstløp.

– Jeg har skadet meg litt og. Det er en balanse, for hvis man er redd for å falle, så blir man stiv og faller hardere og tør mindre. Samtidig visste jo jeg at hvis jeg skader meg ordentlig så er filmen kjørt, sier Willman.

Bare to uker før de skulle begynne å filme landa hun hardt på isen og fikk en brist i bekkenet.

– Jeg tenkte, det var i hvert fall bra at jeg ikke brakk noe. Jeg kom på opptak med sykemelding og et kne som måtte tappes for vann. Men vi karra oss igjennom.

Filmen om Sonja Henie får sin internasjonale premiere på Sundance Film Festival i januar. Foto: ADI MARINECI