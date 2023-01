– Dette runefunnet er det mest oppsiktsvekkende jeg som runeforsker har fått i hendene i mitt liv. Det er utrolig lærerikt og inspirerende, sier runolog og professor Kristel Zilmer ved Kulturhistorisk museum.

Runolog og professor ved Kulturhistorisk museum Kristel Zilmer. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Hun peker på at funnet kan bety at runesteiner er eldre enn forskere hittil har trodd. Den ene runesteinen som ble gravd frem er trolig den eldste runesteinen som er funnet noensinne.

– Funnet av runesteinene er verdensnyhet, sier Zilmer.

Risset inn navn

Forskerne har datert den store steinen til tidsrommet mellom år 1 til år 250 etter vår tidsregning. Steinen har en blanding av ulike innskrifter man ikke har sett på stein før. Den har tynne linjer av runer og skriftbilder som minner om tegn og skriblerier.

– Dette funnet vil gi oss mye kunnskap om bruk av runer i tidlig jernalder. Dette kan være et av de første forsøkene på bruk av runer i Norge og i Skandinavia, sier Zilmer.

I en av innskriftene finner man åtte runer som man mener er navnet på et menneske som levde for nærmere 2000 år siden. Forskere tror steinen er laget til minne om mennesket som ble funnet i en grav som arkeologene avdekket.

Det ble funnet flere runesteiner. Den store, flate er trolig 2000 år gammel. Den andre som vises i bildet, er ennå ikke datert. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Det ble også funnet et par mindre steinstykker der ordet «rune» står risset inn. Der står også navnet på den som trolig har risset runene. Forskerne arbeider fortsatt med å datere dette funnet.

Ble målløs

Prosjektleder for utgravingene Steinar Solheim forteller at funnene i Hole kommune ble gjort i 2021 og 2022, men det har tatt tid å analysere dem.

Forskerne har blant annet gjort analyser for å finne ut hvor gamle runesteinene er. Det er derfor først nå funnene kan presenteres.

Funnet av runesteinene ble gjort under arkeologiske utgravinger i forbindelse med utbygging av Ringeriksbanen.

Utgravingene ble gjort før utbyggingen av Ringeriksbanen. Foto: Kjetil Nergaard / Nye Veier

Under utgravingen fant arkeologene en grav med beina til et menneske og én av de to runesteinene. Ved senere arbeid fant de flere mindre biter av runestein som de jobber med å datere.

– Jeg ble veldig overrasket. Du stopper nesten å puste og blir litt målløs når du forstår hva du står overfor her, sier prosjektleder Solheim.

Folk kan selv se runesteinene på Historisk museum fra 21. januar.