Familien Felberg anmelder Maskorama

Britney takker fansen for seieren

Popartisten Britney Spears takk tilhengerne sine etter at vergemålet hun har levd under i 14 år, ble opphevet. – Jeg elsker mine fans så mye at det er galskap, skriver hun på Intagram. Meldingen er ledsaget av en video som viser gledesscener utenfor tinghuset.