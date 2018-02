Familie skylder på #metoo-kobling etter selvmord

Familien til filmprodusent Jill Messick mener anklagene mot henne i forbindelse med etterspillet av en voldtektssak fra 1997 kan ha vært en av årsakene til at hun tok sitt eget liv.

Skuespiller Rose McGowan anklaget filmprodusent Harvey Weinstein for voldtekt under Sundance-festivalen i 1997. Messick var på det tidspunktet manager for McGowen.

McGowan og Weinstein har ifølge New York Times inngått forlik om en «hendelse på et hotellrom under festivalen». Dette forliket er ett av flere Weinstein har inngått.

Etter hendelsen skal McGowan ha fortalt Messick hva som skjedde. Senere har McGowan anklaget Messick for å ikke ha støttet henne nok.

Ifølge en uttalelse fra familien skal Messick ikke ønsket å ta til motmæle mot McGowan i frykt for at andre kvinner ikke skulle tørre å stå frem med sine historier.

– Hun ønsket ikke å fyre opp debatten. Navnet og ryktet hennes ble ødelagt, selv om hun ikke hadde gjort noe galt, skriver familien ifølge NBC News.

Messick hadde diagnosen bipolar lidelse, og hadde tidligere slitt med depresjoner.

Messicks familie sier til videre at McGowan ikke brukte begrepet «voldtekt» da hun varslet Messick om hendelsen. Likevel mener familien at Messick tok saken videre.

Messick gikk siden videre og begynte å jobbe for Weinstein i selskapet Miramax. Et selskap Weinstein ble sparket fra etter overgrepsanklager.

Weinstein-selskap saksøkt

Statsadvokaten i New York har nå saksøkt The Weinstein Company for ikke å ha beskyttet sine ansatte mot seksuell trakassering, trusler og diskriminering.

Påtalemyndigheten i New York hevder at selskapets ledere og styre har mislyktes i å beskytte de ansatte mot den verdenskjente filmprodusenten og den tidligere administrerende direktøren, Harvey Weinstein.

Sammen med broren Bob startet Weinstein filmproduksjon- og distribusjonsselskapet Miramax i 1979 som de solgte til The Walt Disney Company for 80 millioner amerikanske dollar i 1993. I 2005 startet de sitt eget firma, The Weinstein Company.

Weinstein var en av Hollywoods mest innflytelsesrike menn før mer enn 70 kvinner anklaget han for seksuell trakassering og overgrep høsten 2017.

Selv har han hele tiden benektet å ha hatt noen form for samleie uten samtykke, og advokatene hans mener det vil være bra å få saken belyst i en rettssal.