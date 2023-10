Falske videoar florerer: – Vi merkar det godt

– Det er eit sjokk å sjå alt vi får opp. I dag tidleg fekk eg for eksempel opp ein video av eit hardt skada barn, seier Lara Prohic.

Ho og klassevenninna Johanna Nøvik Becke merkar i stor grad korleis krigsinnhald har eksplodert på sosiale medium etter at Israel erklærte krig mot Hamas.

Men ikkje alt krigsinnhaldet som florerer på nettet er ekte, noko dei to vidaregåandeelevane er klare over.

– Om eg ser noko som til dømes er lagt ut av amerikanske medium, pleier eg ikkje å tru på innhaldet før eg har gjort meir research, seier Prohic.

Vidaregåandeelevane Johanna Nøvik Becke og Lara Prohic er obs på dei falske videoane som florerer i feeden deira. Foto: Astrid Johanne Sørnes / NRK

Sjå ekspertane sine beste tips til å skilje mellom falske og ekte nyheiter nedst i saka.

EU åtvarar X, TikTok, Instagram og Facebook

Det er stor grunn til å bekymre seg over dei store mengdene med videoar knytt til Israel/Palestina-konflikten, meiner EU.

Den siste veka har fleire av verdas største sosiale medie-plattformer fått åtvaringar og klager frå EU på grunn av store mengder spreiing av desinformasjon.

Dette er åtvaringane frå EU: Ekspander/minimer faktaboks Store mengder falske videoar har florert, og florerer framleis, på sosiale medium ei veke etter Israel-angrepet.

EU har sendt klager og åtvaringar i form av brev til sjefane i TikTok, X/Twitter og Meta om at plattformene deira spreier desinformasjon.

I breva kravde EU ein handlingsplan og gav selskapa ein tidsfrist på 24 timar til å ta tak i problematikken. Også Meta skal ha fått tilsvarande tidsfrist, men ifølge BBC fekk Zuckerberg sitt selskap 24 timar på å informere EU om kva for effektive tiltak dei har tatt, eller skal ta, mot desinformasjon på sine plattformer. X/Twitter: Tysdag kveld tok X/Twitter-eigar Elon Musk imot ein formell klage frå EU.

X har fått den strengaste klagen fordi dei også viser minst vilje til å gripe inn, ifølge EU. Meta og TikTok: Onsdag bad EU Facebook- og Instagram-eigar Meta om å slå hardt ned på falskt innhald.

Torsdag vart det kjend at også TikTok får same åtvaring.

I brevet til TikTok skriv EU at «TikTok har eit spesielt ansvar i å beskytte born og unge frå valdeleg innhald og terroristpropaganda». Kvifor åtvarar EU om desinformasjon på sosiale medium? EU har vedteke nokon av dei strengaste internettlovene i verda og krev mellom anna at plattformer bekjemper falske nyheiter. Kjelde: NTB-Reuters

Etterlyser merking av redaksjonelt innhald

Ein av dei mange falske videoane som har blitt spreidd på Musk sin plattform, skal vise Hamas som angrip Israelske helikopter.

Men eigentleg er videoen henta frå dataspelet Arma 3 som er ein krigssimulator, og videoen vart sett av over ein halv million brukarar.

Gamle, falske og misvisande videoar blir delt i forbindelse med den pågåande eskaleringa. Bildet til venstre er ein skjermdump av videoen på X som skal vise nedskytinga av eit israelsk militærhelikopter, men som er henta frå eit dataspel. Skjermdump frå X og TikTok.

Norsk Redaktørforening ønskjer at eigarar av sosiale medium tar grep.

– Folk flest må umiddelbart kunne kjenne att alt av redaksjonelt innhald på desse plattformene, seier Solveig Husøy, assisterande generalsekretær i foreininga.

Ho meiner selskap som X må gjere det lettare for folk å skilje mellom informasjon frå redaktørstyrte medium og enkeltpersonar.

– Om det er ei form for merking eller om det blir gjort på andre måtar, så må det i alle fall bli synleggjort betre kva som har vore gjennom ein redaksjonell prosess og ikkje.

Assisterande generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Silje Husøy. Foto: NTB

Dette er tiltaka til X og Meta

No kan det vere at Norsk Redaktørforening får vilja si, for X har tatt fleire grep etter at tidsfristen til EU gjekk ut.

Mellom anna skal dei ha fjerna hundrevis av kontoar som er tilknytt Hamas, samt byrja å merke innhald knytt til Israel/Palestina-konflikten.

Meta skal, ifølge BBC, ha oppretta ei arbeidsgruppe med hebraisk- og arabisktalande ekspertar for å få kontroll på feilinformasjonen og avgrense at det blir spreidd vidare.

Det er ukjend om videoplattforma TikTok har teke grep.

Elon Musk (til venstre) har tidlegare denne veka fått kritikk for å promotere det falske innhaldet knytt til Israel/Palestina-konflikten. No tar han, saman med Mark Zuckerberg (til høgre) grep for å avgrense desinformasjon på kvar sine plattformer. Foto: JUSTIN SULLIVAN] [ALAIN JOCARD / AFP

Lara og Johanna sine tips: – Pass på språkbruken

– Er det sakleg språk? I falske nyheiter brukar det ikkje språket å vere så sakleg men meir angripande, seier Lara.

– Er det gjort sakleg eller er det gjort meir «trendy» med hashtags? Sistnemnde kan ofte bety at det ikkje er ekte, seier Johanna.

Johanna og Lara håpar fleire unge vil følge med på om krigsinnhaldet ein får opp i feeden er falskt. Foto: Astrid Johanne Sørnes