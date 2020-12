Dramaserien «Atlantic Crossing» handler om kronprinsesse Märthas ufrivillige eksil i USA under andre verdenskrig.

Serien er inspirert av sanne hendelser, og fortellingen på skjermen er serieskapernes tolkning av det som skjedde for åtti år siden. Det er med andre ord fiksjon, ikke en dokumentar.

Men hvor mye er ren diktning, og hva er hentet fra virkeligheten?

Denne saken avslører deler av handlingen i episode åtte. Du leser videre på eget ansvar.

Var kronprins Olav synlig beruset på bar i London?

Nei, dette er fiksjon.

BERUSET: Kronprins Olav (Tobias Santelmann) er synlig beruset på bar i dramatiseringen. Foto: Julie Vrabelová / CINENORD/NRK

Siste episode starter med at kronprins Olav er overstadig beruset på en bar i London. Han skåler for general Fleischer, som tok sitt eget liv i 1942. Dette er fiksjon.

– Det er viktig å skille mellom den ekte kronprins Olav og den karakteren vi har laget i serien. Her har karakteren Olav nådd bunnen. Han er en knust mann, og vi lot oss inspirere av det menneskelige og følelser rundt krig, fravær av familie og usikkerhet, forteller Linda May Kallestein, manusforfatter.

Senere er kronprins Olav bakfull og sliten i statsråd med den norske regjeringen. Dette er også en del av dramatiseringen. Utgangspunktet var at kronprinsen ikke var avholdsmann og kunne ta seg en fest, forklarer Kallestein.

Det finnes flere fortellinger om folkeligheten til kronprinsparet. «Det er vel ikke mange kongelige som tar seg en svingom og en drink med gud og hvermann, men det gjorde daværende kronprins Olav og kronprinsesse Märtha», forteller Sandefjord-mannen Reidar Thorsen i «Gla'kongen: Olav den blide» av Yngvar Holm. Skipet hvor Thorsen jobbet fikk besøk av kronprinsparet i Halifax, Nova Scotia.

Under USA-besøket i 1939 skal kronprins Olav også ha skapt oppsikt da han uttalte «Nå skulle det smake godt med en pjolter» på et besøk hos St. Olaf College, ifølge «Olav – menneske og monark» av Jo Benkow. I samme bok står det at han var beskjeden med alkohol da han studerte to år ved Oxford universitet.

Ble kronprins Olav beordret til rollen som forsvarssjef i statsråd?

Ja, han ble forsvarssjef 30. juni 1944.

SKEPTISK: Kronprins Olav (Tobias Santelmann) blir beordret til stillingen som Forsvarssjef av regjeringen i London. Foto: CINENORD/NRK

Kronprins Olav og hans ønske om å bli forsvarssjef har blitt tatt opp flere ganger. I siste episode blir han i statsråd beordret til å akseptere denne stillingen, og det ser ut som han ikke ønsker dette. Serieskaperne har valgt å bruke dette til å formidle anspent stemning mellom kong Haakon og kronprins Olav.

– Når Kongen i statsråd støtter forslaget om at kronprinsen burde bli forsvarssjef, er det fordi han har forstått at han har holdt sin sønn tilbake, forklarer Linda May Kallestein.

I virkeligheten var dette noe kronprins Olav selv ville. Den norske regjeringen var i juni 1944 klar over at det led mot krigens slutt. De mente derfor at vår militære ledelse burde styrkes, både av hensyn til samarbeidet med de allierte og for å styrke autoriteten i returen til et fritt Norge. Den 30. juni ble kronprins Olav ved en kongelig resolusjon beordret til rollen som forsvarssjef, ifølge «Olav: Norges konge» av Nikolai Ramm Østgaard.

«Kronprinsen gikk til oppgaven med all sin energi og med et humør, en optimisme og et pågangsmot som virket nedover i rekkene», skrev oberst Oswald Nordlie, kongens overadjutant.

Den siste episoden står for de største hoppene i tid. Frem til nå har handlingen hovedsakelig foregått i årene fra 1940 til 1942. I den avsluttende episoden starter handlingen i 1944 og beveger seg frem til krigens slutt i 1945.

Var Franklin Roosevelt syk under Jaltakonferansen i februar 1945?

Ja.

Winston Churchill, Franklin Roosevelt og Josef Stalin på Jaltakonferansen i februar 1945. Foto: AP

Jaltakonferansen, også kalt krimkonferansen, var et møte mellom stormaktene USA, Storbritannia og Sovjetunionen 4.–11. februar 1945. Verdenskrigen gikk mot slutten, og formålet med møtet var å diskutere hva som skulle skje etter krigen. I tillegg til de tre statslederne var utenriksministere, stabssjefer og andre rådgivere med på møtet.

President Roosevelt hadde på dette tidspunktet svært dårlig helse, noe som er synlig på bilder hvor han sitter med pledd over skuldrene mellom Churchill og Stalin. Han fikk diagnosen polio som 39-åring i 1921 og var avhengig av rullestol. I 1945 hadde han blitt vesentlig mye dårligere og han hadde ekstremt høyt blodtrykk. Turen til Jalta var krevende og lang. Han måtte reise i flere etapper, først med skip fra USA til Malta og så videre med fly i syv timer.

I februar 2020 var det 75 år siden møtet fant sted, og i den anledning var Nikolai Brandal, førsteamanuensis ved Bjørkenes høyskole og Eirik Brazier, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, på besøk hos programleder Turi Grønbech i Studio 2.

I podkasten forteller Brandal og Brazier om styrkeforholdet under andre verdenskrig i februar 1945 og bakgrunnen for at møtet fant sted.

I «Atlantic Crossing» vises et privat møte mellom kronprins Olav og president Roosevelt, hvor de diskuterer slutten på krigen og kronprinsens bekymring for russisk tilstedeværelse i Nord-Norge. Det stemmer at kronprins Olav møtte Roosevelt i januar 1945.

REISER TIL USA: Telegram fra ambassadør Osborne i London, som bekrefter at kronprins Olav er på vei til USA for å diskutere militært arbeid i Norge og nødrasjoner til Nord-Norge. Foto: FDR Library

Ble kronprins Olav invitert til å feire jul av Franklin Roosevelt?

Ja, men han kom i januar.

Foto: FDR Library

President Roosevelt skriver et brev til kronprins Olav og ber han komme til USA for å feire julen der. Kronprinsesse Märtha sitter overfor presidenten når han skriver, og det gis inntrykk av at hun ber presidenten skrive brevet.

– Julen i 1944 var den første kronprins Olav ikke feiret med familien. Vi har stilt oss spørsmålet: Hvorfor ikke? Her har vi lagt inn en emosjonell avstand mellom Märtha og Olav, sier manusforfatter Kallestein.

Handlingen har tatt utgangspunkt i et brev som ble sendt fra president Roosevelt til sin nære venn kronprins Olav i november 1944. I samme brev skriver han at kronprinsesse Märtha sin helse er på bedringens vei, men at hun nå har fått tannproblemer. Det stemmer altså ikke at kronprinsesse Märtha var i nærheten da presidenten skrev dette brevet.

Kronprins Olav svarer at han kun vil reise til USA, dersom presidenten beordrer det. Ordlyden i det ekte svarbrevet var «summons», som kan oversettes til å «be noen innstendig» eller «beordre». Tonen i brevet er hyggelig, men serieskaperne har tolket det som merkelig at kronprinsen tilsynelatende ikke er orientert om kronprinsessens helsetilstand.

Foto: FDR Library

Kronprins Olav holdt en viktig nyttårstale til det norske folk fra London i årsskiftet 1944/45. Begynnelsen på talen starter likt serien som i virkeligheten.

I episoden bygges det videre på et oppdiktet trekantdrama mellom president Roosevelt, kronprinsesse Märtha og kronprins Olav. Under en sammenkomst i Det hvite hus blir kronprinsessen overrasket over å se sin ektemann, og stemningen er anspent og sår.

I virkeligheten er det riktig at Märtha ikke visste at Olav kom før han dukket opp på den norske ambassaden 17. januar. Ekteparet reiste til Det hvite hus for å besøke presidenten samme dag, ifølge Roosevelts kalender.

Stormet Märtha inn på soverommet til den dødssyke presidenten?

Nei, dette er oppdiktet.

SYKEBESØK: Kronprinsesse Märtha (Sofia Helin) besøker president Roosevelt (Kyle MacLachlan) på hans soverom. Foto: Julie Vrabelova / CINENORD/NRK

Kronprinsesse Märtha får vite at Franklin D. Roosevelt er svært syk. Hun ønsker å se han, men får beskjed om at han ikke ønsker å møte noen. Dette velger hun å ignorere, og hun ber sikkerhetsvakten til presidenten om å la henne besøke Roosevelt på hans soverom. Dette møtet er oppdiktet.

– Vi måtte sette et punktum for relasjonen mellom Märtha og Franklin. Når hun forstod at han var døende, var det viktig for henne å ta farvel. Hva de sa til hverandre bak lukkede dører er ikke dokumentert, og vi har tenkt: Hvordan kan det siste møtet ha vært? sier manusforfatter Kallestein.

Ifølge kalenderen til president Roosevelt møttes ikke Märtha og Franklin så mye den siste tiden han levde. Han døde av hjerneslag den 12. april 1945.

– I serien går vi fra å se en sterk Roosevelt i 1942 til en svekket mann i 1944. Kronprinsesse Märtha blir seerens øyne i hans sykdomsutvikling, forklarer Kallestein.

Ville kronprinsesse Märtha bli igjen i USA etter krigen?

Nei, dette er oppdiktet.

LEI SEG: Kronprinsesse Märtha (Sofia Helin) er trist fordi kronprins Olav (Tobias Santelmann) reiste uten å ta farvel. Foto: Julie Vrabelova / CINENORD/NRK

Kronprins Olav kom til USA i midten av januar, uten at kronprinsesse Märtha var klar over det. I episoden er besøket kort, og han reiser fra familien midt på natten, uten å gi beskjed eller ta farvel. Dette er fiksjon og bygger videre på oppdiktede problemer i ekteskapet mellom Märtha og Olav.

– Dette er nå et splittet ektepar, som har blitt emosjonelt fremmede for hverandre. I denne situasjonen er det ikke opplagt at hun ønsker å dra hjem, sier manusforfatter Kallestein.

Denne usikkerheten er lagt til en samtale mellom Märtha og hennes hoffdame Ragni Østgaard. Kronprinsessen sier at det beste kanskje vil være å bli igjen i USA, også etter krigen. Dette vil ikke Ragni høre på.

– I siste episode møtes de emosjonelle buene og knyttes sammen. Vi ville vise dilemmaet for henne som mor i en amerikansk hverdag som fungerer, sier Kallestein.

I virkeligheten hadde de kronprinsparet et lykkelig ekteskap, noe som blant annet beskrives i minnebok om kronprinsesse Märtha, forfattet av Nikolai Ramm Østgaard.

GOD STEMNING: Kronprinsesse Märtha og kronprins Olav reiste mye sammen under krigen. Her besøker de flyvåpenets treningsleir i Toronto. Foto: Ukjent, Riksarkivet / NTBs krigsarkiv

Kronprinsessens kjærlighet til Norge, og hennes ønske om å vende hjem, er godt dokumentert. Hun talte blant annet til det norske folk fra London i september 1942.

«Jeg vil gjerne at dere derhjemme i Norge skal vite hvorledes mine tanker alltid er hos dere, hvorledes de daglig går hjem til alle de trakter av vårt vakre land, som jeg i de årene jeg har stått ved min manns side, har lært å holde så uendelig meget av, til Nord-Norge, til Trøndelag, til Vestlandet med Solstråleøen, til Sørlandet, til Østlandet, til Sikkilsdalen, til Askerbygden og vårt hjem på Skaugum, til alle dem som var i vår tjeneste, til alle jeg har kjær og til dem vi kaller våre venner.»

Besøkte kronprins Olav enken etter Torbjørn Tradin i London?

Nei, møtet er oppdiktet.

KONGELIG BESØK: Tulla Tradin får besøk av kronprins Olav i dramatiseringen. Foto: CINENORD/NRK

I sjuende episode møtte kronprins Olav den norske krigsflygeren Thorbjørn Tradin på en bar i London. Karakteren er basert på Rolf Thorbjørn Tradin.

I siste avsnitt besøker kronprins Olav hans kone, Tulla, i hennes leilighet i London. Hun forteller at hun har mistet ektemannen i krigen og barnet deres har dødd i krybbedød. Kronprinsen har med krigskorset med sverd for å hedre Tradin sin innsats under krigen, og overrekker dette personlig til Tulla.

Dette møtet er oppdiktet.

– For karakteren kronprins Olav er dette møtet emosjonelt utløsende. Han har hele veien holdt på det gamle, men i møtet med Tulla forstår han at det er på tide på sloss for det nye, sier manusforfatter Kallestein.

Det stemmer at Rolf Thorbjørn Tradin døde i Frankrike i 1943. Ekteparets barn døde ti dager før dette, ifølge samtaler serieskaperne har hatt med niesen eller Rolf T. Tradin. Han fikk også krigskorset med sverd post mortem for sin innsats som krigsflyger under krigen, men det var først i 1947.

Hans kone, Anna Elise «Tulla» Jensen (1915–2007) flyttet aldri tilbake til Norge. Hun giftet seg på nytt i 1950 med generalmajor Colin Gubbins (1896–1976).

Kom kronprins Olav hjem før resten av familien?

Ja, han ble midlertidig regent i mai 1945.

Kronprins Olav ble møtt av store folkemengder på Rådhusplassen da han kom hjem 13. mai 1945. Hans livvakt Max Manus var med i bilen. Foto: Scanpix / NTB

Den 8. mai 1945 var den tyske kapitulasjonen et faktum, og Vidkun Quislings regjering ble arrestert.

En avtale ble gjort mellom Hjemmefrontens ledelse og regjeringen i London. Åtte rådmenn ble utnevnt til å styre hvert sitt departement frem til regjeringen kom hjem til Norge.

Regjeringen kom tilbake langs to ruter. Den 12. mai kom statsrådene Sverre Støstad og Paul Hartmann med tog fra Stockholm, dit de var kommet med fly fra London. 13. mai kom kronprins Olav og statsrådene Torp, Wold og Nielsen direkte fra England med et britisk marinefartøy.

Kronprins Olav ble møtt av jublende folkemasser i hovedstaden. Vel hjemme holdt han en emosjonell tale til de fremmøtte.

– Det er en stor glede for meg å kunne stå her på Slottet i dag. Må vi alle kunne bygge opp igjen vårt land i felles arbeid og i kjærlighet til landet og folket. Vi samler oss i det gamle ønsket: Må Gud bevare Kongen og fedrelandet, sa kronprinsen i en tale til det norske folk.

Ble Skaugum vandalisert under krigen?

Ja.

Skaugum ble overtatt av tyskerne under 2. verdenskrig. De gjorde store endringer på eiendommen. Her brenner deler av hagen, sommeren 1941. Foto: Ntb / NTB

Kronprins Olav kommer tilbake til Skaugum alene. Huset har knuste vinduer og inne i stuen ligger papirer og rot strødd utover. Han får et raseriutbrudd og roer seg først ned når han finner bilder av familiens lykkelige dager før krigen.

Reaksjonen til kronprins Olav er dramatisert, men det stemmer at Skaugum ble okkupert av tyskerne og vandalisert under krigen.

«I de fem okkupasjonsårene bodde den tyske reischskommissar Terboven på Skaugum, helt til han sprengte seg selv i luften i en bunker på gården ved frigjøringen 8. mai 1945. Huset var blitt sterkt vandalisert i disse årene. Utvendig var det malt med grå kamuflasjemaling, inne var mye av innboet forsvunnet.» står det i «Familien på Skaugum» av Annemor Møst.

Hjemmet til kronprinsfamilien brøt ut i brann 20. mai 1930, og den nye bygningen var klar i 1932. Kronprinsesse Märtha bestemte mye av fargene og detaljene i gjenoppbyggingen av Skaugum.

I «Kongen ser tilbake» blir kong Olav intervjuet i hagen til Skaugum, hvor han deler åpenhjertig at stedet betyr mye for familien.

– Dette har vært vårt hjem. Det er rart med det man skaper i unge år og er fornøyd med. Det bygger mer og mer inn i sinnet etter hvert som årene går, sa en åpenhjertig kong Olav i intervju med NRK.

«I månedsvis etter hjemkomsten lette Kronprinsparet mange rare steder for å få tilbake det som var forsvunnet» står det i «Familien på Skaugum» av Roy Gulbrandsen.

Ble kongefamilien møtt av så mange da de kom hjem 7. juni 1945?

Ja!

HJEMLANDET: Jublende folkemasser ved Honnørbrygga ønsket kongefamilien velkommen tilbake til Norge 7. juni 1945. Foto: Scanpix / NTB

Datoen 7. juni betyr mye for kongefamilien og det var ikke tilfeldig at denne dagen ble valgt for familiens hjemkomst. 7. juni 1905 var dagen da Stortinget vedtok å oppløse unionen med Sverige, og i 1940 var det datoen da Konge og Kronprins måtte forlate Norge.

Fem år senere, 7. juni 1945, kom en samlet kongefamilie til Honnørbrygga ved Rådhusplassen i Oslo. Kronprins Olav tok båt ut til skipet for å møte familien da de kom innover Oslofjorden.

SAVNET FAMILIEN: Kronprins Olav møtte resten av familien på skipet før de nådde hovedstaden på morgenen 7. juni 1945. Foto: Nikolai Ramm Østgaard / Digitalarkivet

– Møtet med far er det sterkeste minnet jeg har fra 7. juni 1945, har prinsesse Astrid sagt om denne dagen.

Flere tusen mennesker hadde møtt frem for å ønske kongen og hans familie velkommen hjem.

– Etter hvert som vi seilte innover fjorden mot Oslo ble det flere og flere båter. Til slutt var det så mange båter at vi nærmest kunne gå tørrskodd i land, fortalte prinsesse Astrid til kongehuset.no.

Kronprinsesse Märtha filmet med eget kamera alle båtene som hadde møtt frem da familien kom hjem til Norge. Du trenger javascript for å se video. Kronprinsesse Märtha filmet med eget kamera alle båtene som hadde møtt frem da familien kom hjem til Norge.

I «Atlantic Crossing» ble scenen rundt hjemkomsten laget med dataanimasjon og statister på Aker Brygge i Oslo.

«Atlantic Crossing» er en norsk dramaserie i åtte episoder, som nå er tilgjengelig i NRK TV. Til hver episode er det laget en artikkel som forklarer noen av valgene til serieskaperne.