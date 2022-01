I høst kom Nefise Özkal Lorentzens nye dokumentarfilm «Seyran Ateş: Sex, Revolution and Islam» ut.

Filmen handler om den liberale, kvinnelige imamen Seyran Ateş, som blant annet kjemper for en seksuell revolusjon i Islam.

Dokumentarfilmen handler om Imam Seyran Ateş. Foto: Thorvald Aschim / NRK

Facebook blokkerte nettsiden til dokumentarfilmen på deres nettsted. Begrunnelsen var at filmen var i strid med deres retningslinjer.

– Jeg skjønner ikke hvorfor, forteller regissør Lorentzen.

Hun forklarer at siden kun har blitt brukt for å markedsføre filmen. Den ble først opprettet 18. september 2020, altså for et halvannet år siden.

– Det er ikke publisert noen bilder av sex, blod, vold eller nakenhet på Facebook-siden. Filmen har heller ingen slike scener, forklarer Lorentzen, og fortsetter:

Nefise Özkal Lorentzen er dokumentarfilmregissør og Norges første kvinnelig professor i dokumentarfilm ved Høgskolen i Innlandet. Foto: Thorvald Aschim / NRK

– Når Facebook blokkerer en film som handler om ytringsfrihet og kvinners rettigheter, lurer jeg på hva slags retningslinjer de har, sier Lorentzen.

Får ingen konkret svar

Politisk rådgiver i Amnesty International, Ingrid Westgaard Stolpestad, mener det er rom for forbedring i Facebooks modereringsprosess. Foto: Amnesty International Norge

Dette er svært problematisk, mener Ingrid Westgaard Stolpestad. Hun er politisk rådgiver for Amnesty International.

Stolpestad mener Facebooks modereringsprosess ikke er god nok.

Dette er eksempler Lorentzen får på hva Facebook ikke tillater. Foto: Privat

– Man må kunne få en god begrunnelse på hvorfor man blir sensurert. Og hvis man klager på avgjørelsen, må den håndteres raskt og på en god og grundig måte.

Det må også være åpenhet rundt avgjørelsen, mener hun.

– Her vet vi at Facebook-brukere opplever å ikke få vite hvorfor. Og når de klager kan det ta lang tid før de får svar på klagen. Her er det mye forbedringspotensialet.

«Seyran Ateş: Sex, Revolution and Islam» er Lorentzens nyeste dokumentarfilm. Foto: Instagram / Integral Film

Sensurering av ytringsfriheten

– Jeg frykter at noen islamister eller fascister står bak dette. Eller mennesker som ikke tåler at kvinner skal kunne si egne meninger om Islam, sier Lorentzen.

Hun frykter at en gruppe folk har rapportert siden fordi de misliker filmen.

Facebooks eierselskap, Meta, beskriver selv dette fenomenet som «masserapportering». Det betyr at en gruppe klager på innhold eller brukerkontoer for å få Facebook til å få det feilaktig fjernet.

Knut Olav Åmås i Fritt Ord mener motstandere av filmen står bak blokkeringen. Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

Knut Olav Åmås i Fritt Ord reagerer sterkt på blokkeringen.

De har sponset filmen sammen med blant annet Norsk filminstitutt (NFI) og Viken filmsenter. Åmås tror ikke det er tilfeldig at siden blokkeres.

– Det er bare for påfallende og for mye av en tilfeldighet at en sånn feil skal ramme en sterk dokumentarfilm om en av de modigste og derfor også mest omstridte religiøse ledere i vår tid – en kvinnelig imam som vil modernisere islam innenfra og gjøre slutt på patriarkat og maktmisbruk, sier han og fortsetter:

– Mer sannsynlig er det at noen av Seyran Ates´ mange motstandere har mobilisert masseklager mot denne Facebook-siden.

Lars Løge fra Norsk filminstitutt synes det er problematisk at en dokumentarfilm har blitt blokkert fra Facebook.

Lars Løge mener det kan være problematisk for ytringsfriheten hvis en dokumentarfilms side blir blokkert uten begrunnelse. Foto: Maja Lj. Bjåland / NFI

– Hvis det skulle vise seg at dokumentarfilmens Facebook-side er blokkert på grunn av sitt kontroversielle innhold, viser det dokumentarformatets evne til å sette agenda og skape debatt, noe Meta – selskapet bak Facebook – ikke bør kneble, snarere tvert imot.

Gjenopprettet etter NRK-kontakt

Først etter at NRK tok kontakt, har Facebook gjenopprettet siden. De skriver dette i en e-post til NRK:

«Vi har nå undersøkt dette og har konstatert at siden feilaktig ble deaktivert da det så ut til at den opprinnelig imiterte en annen side. Vi har nå gjenopprettet siden og håper at det ikke har vært til for mye bry for administratoren.»