De fleste har Facebook-venner man til tider kan få nok av.

Om det er tanten som daglig poster bilde av julebaksten, venninnen som stadig reiser verden rundt, han som deler kleine treningsbilder eller en gammel klassekamerat som deler overfladisk livsvisdom.

Gjennom undersøkelser som viser at folk føler de mister kontrollen over hva som kommer opp på Facebook-siden deres, har Facebook nå lansert flere nye funksjoner som kan stanse disse «irritasjonsmomentene».

– Vi tester nye måter å gi brukerne kontroll over nyhetsstrømmen sin på, så de kan være oppdaterte på det de finner mest relevant, sier en talsperson for Facebook til nettstedet TechCrunch.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Snooze»-funksjonen

Funksjonen «snooze», eller på norsk «slumre», vil fra neste uke av gjøre det mulig å ta en pause fra en venn, gruppe eller en side som man har fått nok av for en stund.

Denne gjør at du kan ta en pause på enten 24 timer, syv eller 30 dager, men likevel fortsatt være venn med personen, eller like siden. Man kan også slå av funksjonen når som helst under perioden.

«Folk har oppgitt at de ønsker mer innflytelse over hva de får opp i nyhetsstrømmen sin. Vi har derfor lansert dette for å gi dem mer kontroll og gjøre opplevelsen mer positiv», skriver Facebook selv på sine sider.

Du velger funksjonen under innstillinger for innlegget eller personen, og disse er vel uvitende om at du har valgt å ignorere dem for en stund.

Ifølge TechCrunch er det også sannsynlig at Facebook vil bruke slumre-funksjonen til å finne ut av hva du ikke liker, slik at du vil bli mindre eksponert for lignende innhold senere.

«Ta en pause»

En annen funksjon Facebook nå lanserer er «Take a break», eller «Ta en pause-knappen.»

Denne er utarbeidet for dem som nylig har gått ut av et forhold.

«Millioner av mennesker slår opp på Facebook ukentlig. Undersøkelsene våre viser at kontakt på nettet, i tillegg til å bli eksponert for eksens aktivitet, gjør denne prosessen vanskeligere», skriver Facebook.

Ved å velge funksjonen kan du altså få mer kontroll over hva du vil se av eksen din og ikke, hva eksen kan se av dine innlegg, og også hvem som kan se deres tidligere poster.

Ser vi nå kun de vi er enige med?

Medieviter og førsteamanuensis for Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo Marika Lüders, synes funksjonen er interessant, men mener også det er viktig å ha et kritisk øye til det.

INTERESSANT: Medieviter og førsteamanuensis Marika Lüders sier de nye Facebook-funksjonene er interessante, men at det enda ikke er gitt om dette er funksjoner folk vil bruke regelmessig Foto: Marit Grut / NRK

Er dette en funksjon man trenger?

– Det kommer an på hva vi ønsker å oppnå. Det er interessant at Facebook prøver å gi brukerne økt kontroll. Samtidig kommer de inn på problemstillinger som er mye større enn det disse funksjonene kan bidra til å løse. Som om sosiale medier, og spesielt Facebook, er bra for oss, sier Lüders.

Medieviteren understreker at det ikke finnes klare svar på sammenhenger mellom folks humør og trivsel og bruk av sosiale medier. Studier viser derimot at dette avhenger av hvordan man bruker det.

– Det som er interessant med snooze-funksjonen, og den allerede eksisterende «unfollow-funksjonen», er at vi kan velge hvem vi vil fjerne fra nyhetsstrømmen vår. Bidrar slike funksjoner til at vi kun «ser» de vi er enige med, de vi synes er morsomme, kunnskapsrike eller interessante? spør Lüders.