Facebook gir deg ti minutter til å slette meldinger du angrer på

De aller fleste har sendt en melding til feil person, eller en melding som beklageligvis er full av skrivefeil.

I dag kommer det en oppdatering som gir deg muligheten til å gjøre noe med det i ti minutter etter at meldingen er sendt, opplyser Facebook Messenger i en pressemelding.

Ved å trykke på en melding og holde den inne, dukker det opp noen alternativer nederst på skjermen. Ett av alternativene er «slett». Deretter får du to nye alternativer – du kan enten slette meldingen for «alle» i chatten, eller bare for «deg».

Den nye funksjonen vil være tilgjengelig fra i dag i den siste versjonen av Messenger for iOS og Android.

FJERNE: Med den nye oppdateringen skal man kunne fjerne meldinger man angrer på. Foto: Facebook

Funksjonen var foreløpig ikke tilgjengelig da NRKs journalist testet ved 19-tiden tirsdag.

Zuckerberg slettet meldinger

I april i fjor avslørte teknologinettstedet Tech Crunch at Facebook-sjef Mark Zuckerberg og andre toppledere i Facebook allerede hadde denne funksjonen.

Flere anonyme kilder nettstedet hadde snakket med, opplevde at meldinger de hadde fått fra Zuckerberg, forsvant fra innboksen i Messenger. Meldinger de selv hadde skrevet hadde ikke forsvunnet.

SLETTET MELDINGER: Flere som chattet med Mark Zuckerberg opplevde at meldinger han hadde skrevet forsvant. Foto: Bertrand Guay / AFP

Noen måneder senere la Facebook frem nye planer om en ny oppdatering som skulle gjøre det mulig for vanlige brukere å gjøre det samme.

Nå skal det altså være mulig. Til The Verge skriver selskapet i en uttalelse at «den nye funksjonen er basert på Zuckerbergs metode, men at den har fått noen forbedringer med større funksjonalitet».

Fjernet fra servere

Meldinger som man har slettet «for alle» vil ifølge selskapet til nettstedet Gizmodo bli slettet fra Facebooks servere etter hvert. Meldingene vil bli lagret «en begrenset tidsperiode» i tilfelle noen vil rapportere innholdet.

Venner du snakker med kan også se at du har slettet en melding.

I fjor sommer lanserte Snapchat en lignende funksjon, som lar brukere slette sendte meldinger. Også på Snapchat kan venner se om du fjerner en melding.

Funksjonen i Messenger har vært testet siden oktober, og har vært tilgjengelig for brukere i land som Polen, Bolivia, Litauen og Colombia en stund allerede.