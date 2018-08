Facebook blokkerte nakenbilde malt av Picasso

The Montreal Museum of Fine Arts fikk blokkert reklamen for sin sommerutstilling på Facebook.

Dette fordi bildet på reklamen skal ha vist abstrakte bryster, malt av den moderne kunstmesteren Pablo Picasso.

– Bildet er ikke veldig oppsiktsvekkende, sier museets talsperson Pascale Chasse til BBC.

Forsøkte tre ulike bilder

Bildet er Picassos verk «Femmes à la toilette», og er et av hovedbildene for museets sommerutstilling.

Denne skal se på innflytelsen afrikansk kunst skal ha hatt på Picasso, samt kunstnerens påfølgende effekt på samtidige afrikanske kunstnere.

Bildet ble brukt både på print og i TV-reklamer, og også på hovedbanneret som de hadde utenfor museet.

STØRST I MONTREAL: The Montreal Museum of Fine Arts er det største museet i Montreal, som ligger i Quebec i Canada. Bildet viser en utstilling fra 2014. Foto: Ryan Remiorz / AP

Men Facebook, de ville ikke ha det.

Museet forsøkte da å endre reklamen til et annet abstrakt bilde av malemesteren - «Large Still Life with Pedestral Table».

Dette ble blokkert - i tillegg til et tredje og siste forsøk.

– Facebook-algoritmen ser ikke forskjell på kunst og dårlig reklame, sier Chasse, som endte opp med å ta kontakt med det sosiale nettverket.

Har endret retningslinjer for nakenhet

Facebook tillater brukere å publisere bilder av malerier med nakenhet, og det samme gjelder for fotografier av malerier, skulpturer og annen kunst som «viser mer hud».

Standarden for reklame er derimot strengere, og tillater ikke «naken-malerier» i reklame, selv om det til slutt ble gjort et unntak i dette tilfellet.

Politikken er noe den sosiale medier-giganten holder på å fornye, der flere har klaget på at de blokkerer kunst som viser det nakenhet, skriver den britiske kringkasteren.

– Vi vil at museer og andre institusjoner skal kunne dele sine mest ikoniske bilder, og vi holder derfor på å fornye vår tilnærming til nakenhet i malerier i reklame på Facebook, sier en talsperson for Facebook.

Nå som museets reklame er blitt akseptert, omtaler Chasse det hele som «et komisk tilfelle».