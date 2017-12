Fabian Stang: Wenche Foss fortalte om seksuell trakassering

I NRK-programmet Ukeslutt på lørdag fortalte Fabian Stang, tidligere ordfører i Oslo og sønnen til den avdøde skuespilleren Wenche Foss, at moren trolig ville gitt et oppsiktsvekkende svar dersom hun fikk spørsmål om hun var blitt utsatt for oppførsel som passer inn i #MeToo-kampanjen.

– Da tror jeg hun ville ha avslørt noen helt forferdelige situasjoner som hun opplevde, sier Stang.

CHAMPAGNEPIKEN: Foss hadde en eventyrlig karriere som skuespiller. Her som «Champagnepiken» i 1937. Foto: Scan-foto / NTB scanpix

– Evnen til å stå imot

Wenche Foss fikk sin første rolle på Nationaltheatret i 1952, og ble der i 15 år. Fra 1967 til 1978 jobbet hun på Oslo Nye Teater, før hun vendte tilbake til Nationaltheatret som fast ansatt skuespiller.

– Mor hadde den fordelen at hun var sterk, så hun hadde evnen til å stå imot. Hun fikk jo roller selv om hun ikke lå med teatersjefene. Det var likevel episoder hun gjerne skulle vært foruten, men mange store personligheter tror jeg skal være glad for at jeg holder tett om det, sier Stang.

Foss' siste rolle ved Nationaltheatret var Anfisa i Tsjekhovs «Tre søstre» i 2002. Da var hun 85 år gammel. Skuespilleren døde 28. mars 2011, 93 år gammel.

I GARDEROBEN: Wenche Foss regnes som en av Norges absolutt største skuespillernavn gjennom tidene. Her er hun avbildet ved sminkebordet i sin garderobe i 1942. Foto: Ntb / NTB scanpix

Teater-markering mot trakassering

Søndag samles teatre over hele Norge til en felles markering mot seksuell trakassering, der skuespillere som har deltatt i oppropet #stilleforopptak leser historier om sine opplevelser.

Det var Aftenposten som først presenterte oppropet der 620 kvinnelige skuespillere tar et «oppgjør med ukulturen i norsk TV, film og teater».

Hovedscenen på Nationaltheatret er blant stedene det vil bli lest opp historier om seksuell trakassering for offentligheten, innrammet av musikalske innslag og appeller fra ulike samfunnsaktører.

– Kollektiv kraft

Initiativtakerne bak oppropet sier i en felles uttalelse til NRK at ønsket om å ta engasjementet til scenen oppsto etter at et lignende arrangement fant sted i Sverige.

– Vi så hvilken kraft det hadde å lese disse tekstene høyt. Det er jo slik at audiovisuelle inntrykk festner seg mer enn noe man kun har lest i avisen. Dessuten er det en styrke i det å samles, ikke bare sitte ved hver vår datamaskin og kommunisere. At det manifesters i noe fysisk er veldig fint, det er en kollektiv kraft i det.

Litt over 200 kvinnelige skuespillere i alle aldre deltar i markeringen på Nationaltheatret søndag, opplyser arrangøren.