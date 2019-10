Exit-Simon: – Jeg spiller en fiktiv karakter

Den nye NRK-serien «Exit» vekker oppsikt og første episode er snart sett av 700.000.

Den svenske hovedrolleinnehaveren forteller nå hvordan karakteren Adam er skapt.

Adam er en av fire menn i TV-serien som tar for seg Oslos finansverden og som inneholder løgner, vold og ikke minst fester med prostituerte og dyr vin.

Laget karakterer

Ifølge serieskaperne er 70 prosent av det som vises fra virkeligheten, og serien er også basert på historiene til fire rike finansmenn, som beskriver en livsstil med nettopp mye dop, festing og prostituerte.

I «Exit» møter vi fire menn i finansbransjen. F.v. Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen). Foto: Ingeborg Klyve / NRK

Derfor tenker nok mange at hovedkarakterene i serien, som står bak mange sjokkerende hendelser, er basert på ekte personer. Men skuespiller Simon Jönsson Berger som spiller Adam, avviser at karakteren hans er en du faktisk kan møte på gaten i Oslo.

– Det har vært snakk om disse fire mennene som våre karakterer er basert på. Av disse 70 prosentene er 50 prosent basert på intervjuene med de fire. 20 prosent er basert på intervjuer med andre personer. Resterende 30 prosent er fiksjon. Så jeg spiller en fiktiv karakter, sier Jönsson Berger.

Kjenner seg igjen i karakteren

Den svenske skuespilleren er klar på at han er veldig forskjellig fra karakteren han spiller.

– Jeg håper jeg ikke er fullstendig psykopat, slik han er. Men vi har likheter også. Han vil ha det beste av alt – og vil ha det nøyaktig slik han vil. Jeg kan være slik også med detaljer i mitt liv, men ikke på like stor skala. Når han vil ha den siste og beste Porschen, så kan jeg være på nøyaktig samme måte med øretelefoner, sier skuespilleren.

– Alle har oppnådd alt. Kan du relatere deg til det?

TRAILER: Exit (19:80 @ Trailere 2019) Du trenger javascript for å se video.

– Ja, i mine verste dager. Om jeg er midt inne i en depresjon og ingenting har et poeng så kan jeg kjenne meg igjen. Men de har på en måte gitt opp ambisjonen om å oppnå noe mer. Når man mener at det høyeste livet, at man har reist, flydd mye privatfly, ligget med mange kvinner og drukket dyr vin, når man mener at det er maks av hva livet kan tilby. Da har man misset mye, sier Jönsson Berger.

Serien er beskyldt for å være urealistisk av redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar. Han mener at den beskriver et kriminelt miljø og ikke finansmiljøet.

Foto: Fremantle/NRK

– Ja, at det er et kriminelt miljø kan man jo holde med ham i. For det de gjør er både kriminelt, umoralsk og for jævlig, sier Jönsson Berger.

– Altså dette er en liten gruppe som jobber med finans. En liten prosentandel. Men det er en liten gruppe som er slik, sier Øigarden.

– Ekte gråt i serien

Av mange ville scener i serien, spiller Jon Øigarden karakteren Jeppe som nedverdiger en prostituert til hun begynner å gråte. Jeppe tvinger kvinnen til å ta imot 25.000 kroner for å slå en golfball fra munnen hennes. Ifølge Øigarden tvinger det frem ekte følelser.

– Hun gråt på ekte, avslører Øigarden.

– Hvordan er det mulig å spille så gal uten å faktisk være høy på kokain?

William, Simon, Jeppe og Henrik, spilt av Pål Sverre Hagen, Simon Berger, Jon Øigarden og Tobias Santelmann. Foto: NRK

– Altså. Når man gjør sånne ting går man inn i det. Man vet at det er scenen i dag. Vi snakker sammen, vi analyserer det og ser for oss hvordan det kanskje kan bli. Og så har Øystein Karlsen den egenskapen som regissør at han gir skuespillere rom og plass. Han får oss til å tørre å by på sånne mørke scener, sier Øigarden

Sesong to?

De to skuespillerne er mer enn klare for en sesong to:

– Ja, for helvete! sier Jönsson Berger.

– Ja, jeg er med, sier Øigarden.