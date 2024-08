Cezinando solgte ut Sentrum scene i «et forrykende tempo»

Kristoffer Cezinando Karlsen, bare kjent som «Cezinando» solgte torsdag ut konserten sin i desember på Sentrum scene i «et forrykende tempo», ifølge Facebook-siden til arrangøren.

Det ble derfor umiddelbart satt opp to nye ekstrakonserter, hvorav en av dem også nærmer seg utsolgt.

Trine Jacobsen i managementbyrået Little Big Sister sier til NRK at det er utrolig stas.

– Vi håpet jo det skulle gå unna, men dette har vært over all forventning. For en måte å avslutte et begivenhetsrikt konsertår på, sier hun.

Cezinando har spilt på flere festivaler i sommer, sist på Øyafestivalen i Oslo i begynnelsen av august. Sist gang han spilte på Sentrum Scene i 2020 fikk han terningkast seks av NRK sin anmelder.