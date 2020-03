Eurovision Song Contest står i fare

Det er Reuters som melder at det er fare for at årets Eurovision Song Contest ikke går av stabelen i mai.

En talsmann for den nederlandske kringkasteren NBO sier at man vil følge tett på situasjonen og anbefalingen fra helsemyndigheter. Man vurderer nå andre muligheter for å kunne arrangere verdens største musikkonkurranse.

EBU (European Broadcasting Union) uttalte nylig til NRK:

– EBU følger selvfølgelig situasjonen rundt coronaviruset tett, ut fra Verdens helseorganisasjon og nasjonale retningslinjer. Vi vil fortsette å følge utviklingen rundt om i Europa, men det er for tidlig å kommentere potensielle scenarioer.

Kan ramme flere arrangementer

NRKs Melodi Grand Prix-sjef Stig Karlsen sier følgende:

– Jeg har ingen kommentar ut over at vi følger utviklingen og informasjon fra arrangør og myndigheter.

Eurovision er ikke det eneste store arrangementet som kan bli avlyst. Både sommer-OL i Tokyo og EM i fotball står i fare for ikke å bli arrangert. Premieren av den nye James Bond-filmen er også utsatt.

MGP-FAN: Leder i Melodi Grand Prix-klubben sier det vil være en ekstraordinær situasjon hvis Eurovision Song Contest 2020 blir avlyst. Hvert år siden 1956 har man arrangert verdens største musikkonkurranse. Foto: Hege Bakken Riise / NRK

Leder i MGP-klubben: – Veldig spesielt

Morten Thomassen, leder i MGP-klubben, sier det hele er en spesiell situasjon, og at det vil være svært leit hvis ESC vil bli avlyst eller eventuelt arrangert uten tilskuere.

– Det er rimelig kjipt, det er veldig mange som gleder seg til å dra til Rotterdam, på samme måte som folk ønsker å se fotballmesterskap. Men Eurovision er jo en samling med veldig mange mennesker, og det er jo det som er farlig her. Den danske finalen i morgen skal gå uten publikum i salen, det er jo også veldig spesielt.

Han sier at en avlysning vil være oppsiktsvekkende, også historisk sett.

– Dette er jo en over 60 år gammel tradisjon. Det har vært uvennskap og kriger i løpet av de 60 årene med Eurovision, men vi har uansett klart å arrangere det. Så det er veldig rart at et virus kanskje skal stoppe moroa.