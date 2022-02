Eurovision-nettsteder om Subwoolfer: Behold maskene!

«»Etter at Subwoolfer vant finalen i «Melodi Grand Prix» på lørdag var det mange som håpet på å få svar på hvem de gule ulvene er. Men burde de avsløre det?

– Nei, behold maskene! Norge har valgt en skikkelig pakkeopptreden i Eurovision med en kommersiell låt, et glatt innslag og bra vokal, sier britiske Andy Carlisle, redaktør for Eurovision-nettstedet Eurovoxx.

– De har skapt en skikkelig «snakkis» og en desperasjon etter å finne ut hvem som skjuler seg bak maskene.

William Adams er redaktør for Wiwibloggs et av de største nettstedene for Eurovision-fans. Han mener at så lenge Subwoolfer ikke har internasjonal stjernestatus kan det være en fordel å forbli mystiske.

– Å forbli anonyme kan virkelig hjelpe dem. «Maskorama»- fenomenet har tatt verden med storm og viser at folk elsker å prøve å gjette, sier Adams.

ENESTÅENDE KONSEPT: Andy Carlisle fra Eurovoxx tror at Subwoolfer vil få mer oppmerksomhet om de holder på mystikken. Foto: Andy Carlisle / Eurovoxx

Carlisle tror ikke anonymiteten vil ha noe å si for å skaffe seg publikums stemmer.

– Hypen og mysteriet vil bare skape en positiv effekt. Eurovision-artister har tidligere opptrådt med et alter ego eller som andre karakterer. Se bare på suksessen til tidligere Eurovision-vinnere som Lordi og Conchita Wurst.

MASKERTE VINNERE: Den finske og maskerte bandet Lordi vant Eurovision i 2006. I motsetning til Subwoolfer kjenner man identiteten til medlemmene. Foto: Eurovision.tv

Gjemsel i Torino

I mai kommer gatene i Torino til å vrimle av internasjonal presse og Eurovision-fans. Mon tro om ikke ulvene må være ekstra forsiktige om de ikke ønsker å bli avslørt?

– Vi tror ikke at dette kommer til å bli enkelt for dem. Hvem som gjemmer seg bak maskene vil garantert skape en av de største historiene under Eurovision-uka i Torino. Om de klarer å holde på anonymiteten vil det nok bare være til fordel for dem, selv om vi ikke misunner dem dette, sier Carlisle.

President i den norske «MGP»-klubben, Morten Thomassen mener at det også er lurt av Subwoolfer å forbli anonyme.

– De har laget et konsept som jeg syns de bør gjennomføre. Dette er ikke «Maskorama» hvor de må ta av seg maskene.

– Og om de skulle vinne kan de velge å gjøre det til en gimmick der de river av seg maskene.

UTFORDRING: Morten Thomassen i MGP-klubben mener det kan bli vanskelig for ulvene å skjule identiteten sin pressen i Torino. Foto: Christian Wiik Gjerde / NRK

Han er også enig at det kan bli tungvint for ulvene i Torino.

– Alle vil følge med. For mange blir nok dette en detektivhistorie der målet er å avsløre dem, sier Thomassen.

Adams tror også at det vil bli en utfordring å gjemme seg fra pressen, siden det er vanlig at artister og presse bor på det samme hotellet.

– De kommer i så fall til å måtte spise alle måltider privat. Og med tanke på varmen håper jeg for deres del at det vil være god aircondition i Torino.

