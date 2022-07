Eurovision blir arrangert i Storbritannia neste år

Normalt er det årets vinnar som skal arrangere neste års konkurranse. Men då Kalush Orchestra gjekk til topps i finalen i Torino i mai, var det mange som spurde seg korleis det skulle vere mogeleg å gjennomføre konkurransen i Ukraina neste år.

I midten av juni meldte Den europeiske kringkastingsunionen, EBU, at finalen kunne bli flytta.

Dei sa at krigen i Ukraina gjorde det vanskeleg å gjennomføre arrangementet der i 2023, og at det kunne bli flytta til Storbritannia, som blei nummer to i årets konkurranse.

Ukrainske styresmakter reagerte på avgjerda, og sa at dei ville gjere det dei kunne for å oppfylle forpliktingane slik at dei kunne gjennomføre arrangementet neste år.

Arrangørby ikkje klar

No stadfestar EBU at arrangementet blir flytta til Storbritannia, skriv BBC.

Dei har no starta forhandlingane med kringkastaren om gjennomføringa av neste års finale. Det er førebels ikkje klart kva by som skal vere vertskap for konkurransen, men fleire byar har signalisert at dei er interesserte.