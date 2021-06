EU vil avgrense talet på britiske filmar og TV-seriar

Storbritannia er ein av dei største produsentane av film og TV-seriar i Europa. Kvart år blir det eksportert britisk innhald for fleire milliardar kroner.

Seriar som «Downton Abbey», «The Crown» og «Line of Duty» har trufaste fans over heile verda.

Men dominansen kan vere øydeleggande for det kulturelle mangfaldet i Europa, ifølge eit internt EU-notat som The Guardian har fått tak i.

Her blir det drøfta om britiske produksjonar skal kunne bli definert som europeiske når Storbritannia no forlèt EU.

Britisk dominans

I 2018 blei EU-parlamentet einige om eit nytt direktiv, AMT-direktivet, som pålegg globale strøymetenester som Netflix, HBO og Amazon minst 30 prosent europeisk innhald i biblioteka sine.

Men britiske produksjonar fyller snart denne kvoten aleine, skriv BBC.

EU ønsker difor at britiske seriar ikkje skal telje med når strøymetenestene gjer opp status for det europeiske innhaldet sitt.

Viseadministrerande direktør Max Rumney i organisasjonen Pact, som representerer britiske TV- og filmprodusentar, seier han trur at dette kan gjere det vanskelegare for filmprodusentar å få finansiering.

– Dette er etter mi meining ein idiotisk taktikk frå EUs side, seier han til BBC.

Han meiner det blir vanskeleg å regulere dette, og at folk vil finne måtar å omgå desse avgrensingane på.

– Det ser vi særleg blant dei yngre, seier han.

Kan opne dører

Men på kontinentet blir forslaget godt motteke. Ein av dei som meiner det er rett og rimeleg, er Italias kulturminister, Dario Franceschini.

– Dersom Storbritannia forlèt EU, er det sjølvsagt at produksjonen deira ikkje skal telje som ein del av kvoten, sa han til Corriere della Sera.

Dei siste åra har fleire av strøymetenestane satsa på eigenproduksjonar på lokale språk, både for å imøtekome krava i AMT-direktivet, men også fordi mange i publikum ønsker lokalt innhald. Sesong to av den franske serien «Lupin» kom tidlegare denne månaden på Netflix. Foto: Emmanuel Guimier / Netflix

Den estiske medierådgjevaren Sten-Kristian Saluveer seier til The Guardian at EUs planar om å avgrense britisk innhald kan slå positivt ut for produksjonar frå dei mindre medlemslanda.

Han meiner det kan gi meir plass til nasjonalt innhald, og viser til at fleire europeiske samproduksjonar blant anna har fått stor merksemd i utlandet, og blitt nominerte til prestisjetunge prisar.

Ut på høyring i Noreg

EU-direktivet er ikkje ein del av EØS-avtalen, men det er likevel interessant for Noreg. Det er sett i gang eit arbeid for å gjere dette til ein del av norsk lov.

I 2019 varsla regjeringa at dei ville forplikte strøymetenestene til å investere i fleire norske seriar. Og i den mediepolitiske utgreiinga i mai, varsla kulturminister Abid Raja (V) at endringar i kringkastingsregelverket blir sendt på høyring til hausten, slik at direktivet kan gjelde også her til lands.

HBO har satsa på europeiske produksjonar. «Beforeigners» med Nicolai Cleve Broch i hovudrolla var den første norske serien. Sesong to er venta å ha premiere i løpet av året. Foto: Eirik Evjen / HBO

For den norske filmbransjen blir det viktig at strøymetenestene skal forplikte seg til å investere i norske produksjonar, og at desse skal bli synlege i strøymetenestene.