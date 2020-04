Ett år etter brannen i Notre-Dame: Koronastopp, hastverk-kritikk og milliarddonasjoner

Langfredag ble det holdt gudstjeneste i Notre-Dame for andre gang siden storbrannen mandag 15. april 2019. Et knippe mennesker var samlet i katedralen uten tak, på god avstand med hjelmer og munnbind.

– I dag er vi her i denne halvkollapsede katedralen for å si at livet fremdeles er her, sa erkebiskopen i Paris Michel Aupetit, ifølge National Geographic.

Det er ett år siden flammene tok tak i katedralen som står på Unescos verdensarvliste. Spiret kollapset, men hovedkonstruksjonen og de to tårnene ble reddet.

– Generelt sett er den et nasjonalt symbol, og ligger midt i Prais, sier Franck Orban, førsteamanuensis i fransk kultur og samfunn ved Høgskolen i Østfold og medprogramleder i podkasten «Frankrike forklart».

Kritikk mot fem års fristen

Han forteller at debatten etter brannen har vært preget av tre ting. Det første var om man skulle gjenreise kirken eller ikke, i hvilke stil den skulle bygges og når man skulle være ferdig.

Se hva som skjedde da Notre-Dame brant:

President Emmanuel Macron var tydelig på at kirken skulle gjenoppbygges, og det i løpet av fem år. Politiske motstandere anklaget presidenten for å ha hastverk, slik at katedralen var ferdig til de olympiske lekene i Paris i 2024, ifølge New York Times.

– Man må ikke blande høyt tempo og hastverk, sa den franske kulturministeren Franck Riester til TV-kanalen BFM i 2019, ifølge avisen.

Siden arbeidet i katedralen startet, har det blitt stoppet flere ganger, ifølge den franske avisen The Local. Sist da franske myndigheter innførte portforbud 17. mars, som følge av koronavirusets spredning.

Tror fristen kan nås

Førsteamanuensis Orban forteller at noen tror at når arbeidet gjenopptas etter krisen kan man fortsatt nå tidsfristen, som var satt til april 2024, mens andre er positive til at arbeidet nå bruker mer tid for å komme frem til bedre løsninger.

– Det kom sterk kritikk mot at det skulle ta fem år, sier han og legger til at mange dermed er positive til at det tas avstand fra en «for stram tidsplan».

Jean-Louis Georgelin, en fransk general som leder folkekomiteen som skal følge restaureringen av Notre-Dame, er en av dem som tror at målet kan nås.

– Men da må alle brette opp ermene, sa han til The Guardian tirsdag denne uken.

– Åpenbart vil området rundt katedralen være langt fra ferdig, og spiret vil kanskje heller ikke være ferdig, men katedralen vil være et sted for tilbedelse igjen, sa han videre.

Notre-Dame to dager før ett års jubileet for storbrannen i april 2019. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Moderne eller tradisjonell

The Local skriver at det fremdeles gjenstår å avgjøre om Notre-Dame skal gjenreises mer moderne, helt lik som den var eller inkludere moderne teknikker i byggingen.

Det kom forslag om spir av glass, en hage på taket og lysspir etter brannen, ifølge New York Times.

Sjefarkitekt Villenue har nektet å gjennomføre noen av de forslagene, ifølge The Local.

Avisen skriver at uansett hvilke vei man velger, så vil trolig ikke penger være et problem da en milliard euro enten er donert eller lovet til prosjektet.

– Jeg tror at vi definitivt vil trenge de pengene, sa Georgelin ifølge avisen.

Til sammen hadde det blitt samlet inn 8,3 milliarder kroner til gjenoppbyggingen i juli 2019, men kun ti prosent av det var kommet frem. Det gjorde at mange fryktet for at katedralen ikke ville bli gjenreist til sin gamle prakt.

Lederen for fondet «Friends of Notre-Dame», Michel Picaud, sa til Danmarks Radio i juli at flesteparten av donorene ønsket at katedralen skulle se ut som før. Men president Macron var åpen for at den kunne gjenreises med en moderne vri.