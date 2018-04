Like før påske vedtok de rødgrønne partiene på Stortinget, sammen med Kristelig Folkeparti, nye retningslinjer for lærerutdanningen.

Mens regjeringen vil at alle lærere skal ha mastergradsutdanning, så vil opposisjonen ha unntak for lærere i praktiske og estetiske fag. Studenter i blant annet kunst, håndverk, og musikk skal kunne bygge på med pedagogikk allerede etter en bachelorgrad.

– Ett skritt tilbake

– Vi tenker at det er å gå bakover, ikke framover, sier Eivind Moe, styreleder i organisasjonen Kunst og Håndverk i skolen. Han har selv vært lærer i grunnskolen i en årrekke, og underviser nå lærerstudenter ved Universitetet i Tromsø.

– Det vi trenger er like kompetente lærere i praktiske og estetiske fag, som i andre fag. Selvfølgelig er det sånn, understreker han.

Han minner om at fagene vi snakker om, ikke bare skal gi kunnskap og interesse for kunst og kultur, men også bidra til at de med talent i håndverk velger yrkesfag.

Det siste stortingsvedtaket bidrar lite, sier Moe.

– En sterk forbedring

Hans Ole Rian er leder i Musikernes Fellesorganisasjon Foto: Presse / Musikernes fellesorganisasjon

Men Musikernes Fellesorganisasjon applauderer vedtaket. I dag har bare rundt 40 prosent av lærerne i praktiske og estetiske fag utdannelse i fagene de underviser i.

Kravet om en bachelor vil i seg selv være en sterk forbedring, mener forbundsleder Hans Ole Rian.

– De estetiske fagene er viktige for elevene, for samfunnet og for utviklingen av elevenes evner, sosiale kompetanse og kreativitet. Næringslivet etterlyser jo også kreative arbeidstakere, og det er jo noe som de praktiske og estetiske fagene virkelig jobber med, sier Rian.

– Godtar lavere lønn

Kulturminister Trine Skei Grande mener at stortingsvedtaket før påske ikke styrker de praktiske og estetiske fagene.

Kulturminister Trine Skei Grande Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

– Jeg synes det er skremmende at man godtar lavere kompetanse, lavere lønn og lavere status for dem som formidler kunst og kultur i skolen. Det er feil vei å gå, sier Grande.

Det viktigste nå er å sikre mange lærere med kompetanse, sier Torstein Tvedt Solberg, som representerer Arbeiderpartiet i utdanningskomiteen på Stortinget.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) sitter i Stortingets utdanningskomité Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det er to ting som er viktige for Arbeiderpartiet. Det ene er å møte den økende lærermangelen, et andre er at vi har sett at mange lærere i praktiske og estetiske fag ikke har kunnskaper om faget de underviser i. Vi vil heller ha flere kvalifiserte lærer i de fagene, sier han.

–Ungene våre fortjener de aller beste lærerne, derfor er det viktig at vi ikke gjør dette til B-fag, sier kulturministeren, som var lærer før hun ble politiker.