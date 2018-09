– Akkurat nå er livet helt som vanlig. Nemlig ualminnelig slitsomt, sier Espen Eckbo til NRK.

Mandag 17. september er komikeren klar med sin nye TV-serie på TVNorge, «Det kunne vært verre». Og verre kunne det definitivt vært for Eckbo.

I slutten av januar for to år siden var 45-åringen i en alvorlig bilulykke i Italia.

Tre måneder med ryggoperasjoner og rehabilitering fulgte etter ulykken. Ifølge legene var det slett ikke sikkert at Eckbo ville komme gående ut av den.

Slik så ryggraden til Espen Eckbo ut. Her er komikeren utkledd som figuren Trond Evensen. Foto: Martin Roalsø

Født av dårlig samvittighet

Det ble ikke bare nytt ganglag som fikk Eckbos konsentrasjon under rehabiliteringsmånedene. Sykesengen ble også vuggen for en helt ny TV-idé.

– Når du er sykemeldt så lenge får du litt dårlig samvittighet, fordi du skjønner at du må i gang med et prosjekt, forteller Eckbo.

Selve ideen kom ved å tenke på hvor utmattende og strabasiøst livet var utenfor sykehuset.

– Det var litt som å tenke at alle er utslitte og har masse å gjøre, men felles for alle er at det kunne vært verre. Tanken bak TV-serien var: Her har du en som har det verre enn meg på alle områder. Hvor kan vi dra det?

Eckbo bruker mye tid i sminkestolen før opptak på «Det kunne vært verre». Foto: Martin Roalsø

Tre måneder med null forpliktelser

Resultatet ble en TVserie om livet til Trond Evensen, spilt av Eckbo selv, som har syv barn med seks forskjellige mødre.

– Jeg averterer at denne serien kan være til trøst for alle som føler at livet er litt slitsomt. Alle som prøver å gjøre sitt beste, men som ender opp med katastrofe – selv når man har de beste intensjoner, sier Eckbo.

– Har du skrevet serien for at andre skal ha det bra?

– Så altruistisk er jeg ikke. Jeg har skrevet det fordi jeg syns det er morsomt, sier han.

Espen Eckbo Ekspandér faktaboks Norsk komiker og skuespiller.

Født 22. april 1973 i Oslo.

Best kjent fra tv-programmer som «The Asbjørn Brekke Show», «Nissene på låven» og boybandparodien «Boyzvoice».

Eier og driver produksjonsselskapet Seefood TV, sammen med mangeårig samarbeidspartner Kristian Ødegård.

Vant komiprisen i 2002 for å ha skapt figuren Asbjørn Brekke, Eckbos mest kjente alter ego.

Trengte en skikkelig ulykke

Mer enn to år er gått siden ulykken i Italia. Eckbo ser ikke lenger så dramatisk på at 2016 var mer orientert rundt røntgen- enn TV-bilder.

– Det høres ut som en skrekktilværelse å være tre måneder på sykehus med knekt rygg. Samtidig var det tre måneder fratatt alle forpliktelser. Jeg fikk kalibrert meg litt. Mentalt sett var det visst det jeg trengte: En skikkelig bilulykke, sier han.

– Det er jo noe av det mest karrierefremmende man kan gjøre, hvis du har holdt på lenge nok i media. Om du føler mediene begynner å miste interessen for deg, sett deg i en bil og kjør i full fart gjennom en tunnel, fleiper 45-åringen.