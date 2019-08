Erna Solberg åpner huset på verdensdagen for forebygging av selvmord

Designpris til Michael Olestad

Den norske klesdesigneren og finske Rolf Ekroth får hver sin The Epson Award. Dermed får de midler til å lage to nye kolleksjoner hver. Dette åpner for helt nye muligheter, til å utvikle meg, sier Michael Olestad i en pressemelding. Prisen ble delt ut under mote- og kunstfestivalen FUSHION i Oslo, for nyskapende mote.