Solberg satt sammen med franske «Sana», «Noora», «Vilde» og «Chris» og diskuterte serien og hvilken betydning den kan få i Frankrike.

– Jeg håper at serien skal føre til at vi får en debatt om bruk av hijab, fordi det er forbudt å bruke det på skoler i Frankrike. Jeg vil at vi skal snakke mer om det, også på en positiv måte og prøve å forstå hvordan de som bærer det har det.

Det sier franske «Sana» som spilles av Assa Aîchi Sylla til NRK. «Sana» har fått navnet Imane B i den franske serien.

De franske jentene skryter av den norske serien.

– Det er realismen som appelerer. Det er en serie som tar opp aktuelle samtidsproblemer som er troverdige og som folk kan kjenne seg igjen i, sier Marilyn Lima som spiller den franske «Noora» som har fått navnet «Manon».

– Uvanlig følsomhet

Også regissøren for franske «Skam» sier han likte mye i den norske serien.

- Rytmen i serien kunne vi ikke brukt i Frankrike. Og det er en følsomhet der som er uvanlig hos oss på den måten at de de bruker mye tid på å få fram en atmosfære og mye tid på å filme stillheten og blikkene. Det er sjeldent, og det er fantastisk, sier David Hourregue.

Solberg diskuterte bruken av hijab med de franske jentene og er spent på hvordan «Skam» blir i en fransk versjon. Hun sier at forholdene i Frankrike er annerledes enn i Norge og fikk et inntrykk under samtalen av hvordan det vil prege serien:

– Forbudet mot å bruke hijab på skolen, gjør at symbolikken og diskusjonene blir annerledes. De sier at jentene her nok setter ned foten raskere ved seksuell trakassering enn det de så i Skam. Men først og fremt tror jeg dette dreier seg om å finne den genuine tonen som gjør at man appelerer til det franske samfunnet og de utfordringene man har i Frankrike, sier Solberg.

Hun viser blant annet til at de ikke har russefest, men at de har en av de tøffeste avslutningeksamene som finnes i europeisk skolesystem.

– Skam gjør Norge kjent

– Hvorfor har du satt av tid til å møte de franske «Skam»-skuespillerne?

– Det er fordi det er spennende. «Skam» er blitt en eksportartikkel, men også en kultur for andre land. Det viser at ungdomskultur er ganske universelt. Det er en ny måte å treffe nye grupper på og med på å gjøre Norge kjent, svarer Solberg.

Statsministeren har i dag også vært i møte med president Emmanuel Macron.

Viktige temaer var norske interesser, Nato og forsvaret. Men for mange var det kanskje knyttet størst interesse til møtet hennes med de franske «Skam»-skuespillerne.

I fjor høst inngikk NRK avtaler med syv land om å lage sine egne versjoner av den populære serien.

Frankrike var først ut med sin egen versjon av serien, mens andre land som Spania, Tyskland, Nederland, Belgia, Italia og USA også er i gang med sine «egne» «Skam»-serier.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Første klipp sluppet

Det er den franske kanalen France 4 som skal sende serien i Frankrike.

2. februar la de ut det første klippet fra serien på fire minutter og 17 sekunder.

På grunn av France 4s rettigheter er ikke dette mulig å se i Norge, men de første man møter er Eva (som på fransk blir kalt Emma Borges), Jonas (som beholder sitt opprinnelige navn) og Vilde (som har fått navnet Daphné/Daffy).

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

«Skam» France skriver på sin Facebook-side at de tre første episodene er ute, og at karakterene allerede har fått sine egne Facebook- og Instagram-kontoer som vil aktiveres når serien starter.

Dette er de nye ansiktene

Selv om den nye versjonen bygger på det norske manuset fra sesong 1, er noen endringer gjort.

Flere av karakterene har endret navn, og franske Sana har blant annet ikke hijab, ettersom dette er forbudt på skoler i Frankrike.

Eva blir på fransk Emma Borges, og spilles av Philippine Stindel.

Sana skal spilles av franske Assa Aîchi Sylla, og har fått navnet Imane B.

Noora skal i den franske versjonen hete Manon Demissy, og spilles av Marilyn Lima.

Vilde skal spilles av Lula Cotton-Frappier, og skal i serien hete Daffy (Daphné).

Chris skal hete Alex, og spilles av Coline Preher.

Isak skal spilles av Axel Auriant, og skal beholde sitt norske navn.

Jonas får også beholde sitt norske navn, og han skal spilles av Léo Daudin.

William får navnet Charles. Han skal spilles av Michel Biel.

(Penetrator) Chris skal spilles av Théo Christine, og skal bli kalt Alex Delano i den franske versjonen.