Erlend Loe-bok blir dansk HBO-serie

HBO bekrefter overfor NRK at de har gitt serien grønt lys.

Regissøren heter Annette K. Olesen, og har laget kortfilmer, dokumentarer, TV-serier og fem spillefilmer. Hun har holdt på med dette prosjektet i 6-7 år, forteller Erlend Loe.

– Jeg leste Erlend Loes roman på et fly hjem fra Italia i 2009 og la umiddelbart merke til at den inneholdt en fantastisk visuell fortelling med en gal, vill, sint og humoristisk energi, sier hun.

Annette K. Olesen, regissør, Johanne Algren, manusforfatter og Ditte Milsted, produsent. Foto: Fotograf: Lars E. Andreasen

Selvmordsroman

Boken handler om Julie, som like etter sin 18-årsdag får en tekstmelding fra faren sin. Sekunder senere mister foreldrene og broren hennes livet i en flyulykke i Uganda.

«Muleum» av Erlend Loe

Julie sitter alene igjen i et enormt herskapshus med to dyre biler i garasjen og har i utgangspunktet alt andre drømmer om: ungdom, skjønnhet og mye penger. Hun kaster seg ut i en eksistensiell kamp etter å ha mistet alt.

Er ikke dette egentlig en selvmordsroman, og er det ikke et litt farlig tema Erlend Loe?

– Jeg har valgt å holde meg utenfor. Jeg er like spent som alle andre, men jeg tror Annette Olesen skjønner at det blir viktig å holde på humoren, så det ikke skal bli for trist, sier forfatteren.

Har alt og ingenting

– Jeg kan ikke komme på en bedre historie å fortelle et publikum på dette tidspunktet. Det unge mennesket som har alt og ingenting på samme tid. Som ser meningsløsheten og reiser gjennom det hele og ender opp med å føle livet, ikke utenfra, men fra innsiden, sier manusforfatter Johanne Algren.

– Jeg tror det er sjeldent man føler seg så tilknyttet og dypt rørt av materiale som ikke opprinnelig er ens eget. Jeg er derfor veldig takknemlig for at prosjektet «Kamikaze» landet på pulten min, sier hun.

Dyr serie

Det kan bli en dyr serie å filme, ettersom det er mye reising i boken til Loe. Hovedpersonen drar til en ørken i Afrika og til Korea, blant annet. Loe vet ikke om de har vært på eksotiske innspillingssteder.

– Jeg har fått manus til gjennomlesing, men jeg har med vilje ikke lest det, sier han.

Men hva er din inntjening på serien?

– Mindre enn jeg skulle ønske, sier Loe med en latter.