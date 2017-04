Erik Madsen i ny høvdingrolle i «Vikings»

Erik Madsen er kjent fra blant annet TV-seriene «The Last Kingdom» og «Lilyhammer». Nå skal han spille en dansk høvding som leder en vikinghær mot sakserne, skriver nettstedet Deadline.

Skandinaver viktige for serieskaperen

Tidligere har Thorbjørn Harr hatt en sentral rolle i «Vikings» som vikinglederen Jarl Borg, og norske skuespillere som Eva Netland og André Eriksen har vært å se i serien.

– Jeg ville at serien skulle bli så autentisk som mulig, og jeg tenkte at hvis de andre skuespillerne var omgitt av ekte skandinaver, så ville de plukke opp den skandinaviske væremåten og høre på rytmen i språket. For selv om Thorbjørn snakker engelsk, så er det med en viss rytme, forklarer Hirst, når han blir intervjuet av Filmbonanza i forbindelse med innspillingen av andre sesong av Vikings.

Foto: Vikings / Tumblr

«Vikings» har mange millioner tilhengere og vises både på HBO og History Channel. Serien har gått siden 2013 og bygger løst på historiske hendelser og sagnene om vikinghelten Ragnar Lodbrok. Han skal ha levd en gang på 700- eller 800-tallet og det er hans liv som plyndrende viking i vesterled som blir skildret i serien.

Serieskaperen Michael Hirst uttalte til Aftenposten at «Vikings» ikke skal være historisk korrekt, men at den skal være troverdig. Han kaller serien for sin saga om Ragnar.

Erik Madsen er opprinnelig fra Ålesund og er bosatt i London. Han har tidligere hatt roller i flere amerikanske, britiske og tyske filmer og TV-serier.