Enighet i tvisten mellom lyddesigner og selskapet bak «Atlantic Crossing»

Det var satt av tre dager i Oslo tingrett til tvisten mellom produksjonsselskapet Cinenord og FilmBling AS, selskapet til lyddesigner Christian Schaanning.

Schaanning krevde over 1,6 millioner kroner av selskapet fordi han mente han hadde en muntlig og skriftlig avtale, blant annet på e-post, med selskapet om å ha ansvaret for lydmiksen på TV-serien «Atlantic Crossing». Men produksjonsselskapet selv mener en avtale ikke ble inngått. Det ble aldri underskrevet en kontrakt.

Lydjobben ble utført av et annet selskap.

Nå har Filmbling AS og Atlantic Crossing Productions AS, selskapet som er opprettet av Cinenord for å lage serien, inngått et forlik. Partene ønsker ikke å gå nærmere inn på hva forliket innebærer og eventuell sum de har blitt enige om.

I hevingskjennelsen fra Oslo Tingrett står det at partene dekker egne sakskostnader.

«Partene har kommet til at en slik løsning er hensiktsmessig for begge parter fremfor en fortsatt rettslig tvist. Partene ser frem til å kunne samarbeide ved fremtidige produksjoner», skriver de i en felles pressemelding.

– Det føles bra å få saken ut av verden. Jeg er glad for forliket og ser frem til nye samarbeid med Cinenord, sier Schaanning til NRK.

– Vi har blitt enige om en løsning som begge er fornøyd med.

– Hva har du lært av dette?

– Å passe på at alle avtaler blir tydeliggjort, tydeligere enn det man i utgangspunktet tenker man trenger, så man unngår misforståelser.

– Filmforbundet har tidligere oppfordret sine medlemmer til å skrive kontrakter. Kommer du til å skrive kontrakt neste gang?

– Jeg tror ikke nødvendigvis at utfallet av dette gjør at jeg kommer til å skrive kontrakt på et tidligere tidspunkt neste gang. Men jeg kommer nok til å ha en annen avtaleform i fremtiden.

– Dekker summen opp tapet ditt?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Daglig leder for produksjonsselskapet Cinenord, Silje Hopland Eik, viser kun til pressemeldingen i sin kommentar til saken.

NRK har vært i kontakt med Cinenord sin advokat Ole Edvard Tokvam fra advokatfirmaet Bing Hodneland som sier at selskapet ikke har noen kommentar utover pressemeldingen.