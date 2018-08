Endringer i Oscar-utdelingen – skal gi pris til publikumsvinnere

Når stjerneskuespillere, produsenter og andre filmfolk samles for neste Oscar-fest i februar 2019, vil det være en ny priskategori, skriver Oscar-akademiet i et brev, ifølge The Hollywood Reporter.

Den nye prisen vil ifølge brevet hedre «fremragende populærfilmer», men det er ikke spesifisert flere detaljer rundt prisen.

Storfilmer som «Titanic» og «Ringenes Herre» har tidligere fått Oscar-pris, men de siste årene har de største kassasuksessene fått pris i tekniske kategorier, eller ikke fått Oscar i det hele tatt, skriver CNN.

Flere amerikanske kommentatorer og filmfolk er misfornøyde med den nye prisen, og hevder at den vil forringe Oscars prestisje.

Får kritikk

Skuespiller og forfatter Rob Lowe er blant dem som er svært kritiske til den nye prisen. På Twitter skriver han:

– Filmbransjen døde i dag etter lanseringen av en «populærfilm»-Oscar.

Kommentator Tim Grierson i Rolling Stone, mener at den nye prisen vil føre til at Oscar-utdelingen vil ligne mer på andre prisutdelinger som People's Choice Awards og MTV Movie Awards, og fjerne det som er unikt med Oscar – at filmfolkene som sitter i juryen forteller oss hva som er de beste filmene.

– At det etableres en pris som hedrer fremragende populærfilm er uhyrlig, hyklerisk og opprørende. Hollywood ønsker at vi skal se på Oscar, men ingen i den byen er interessert i å lage filmer som er prisen verdig, skriver han.

Kortere program

I tillegg til den nye prisen skal lengden på Oscar-utdelingen kuttes ned fra fire timer til maksimum tre timer.

Den tv-sendte utdelingen har hatt fallende seertall de siste årene. I mars i år fulgte 26,5 millioner amerikanske tv-seere showet, mens i 2017 så over 32,9 millioner amerikanere Oscar-utdelingen.