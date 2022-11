Musikk, show og elleville antrekk.

Melodi Grand Prix har underheldt nordmenn sidan 1960, og etter nyttår er det duka for ei ny runde med Noregs største musikkonkurranse.

Men denne gongen blir det annleis.

– Meir står på spel

I motsetnad til tidlegare år er det nå ingen artistar som er kvalifiserte på førehand. Det blir heller ingen duellar, og talet på delfinalar går frå fem til tre.

I tillegg vil finalen ta plass i Trondheim Spektrum.

Stig Karlsen er musikkansvarleg i Melodi Grand Prix. Foto: NRK

– Vi går nå for ein konkurransemodell som er enklare å forstå, og der alle artistane konkurrer med det same utgangspunktet. Meir står på spel for alle frå dag éin, seier musikkansvarleg Stig Karlsen.

Programleiar Arianrhod Engebø trur endringane gjer det meir spennande å følgje med på:

– Det blir enda tydelegare at det er ein Eurovision-gullbillett det står om. Eg likar spesielt godt at ingen er førehandskvalifiserte, og at det ikkje blir duellar. På den måten får alle skine like mykje.

Ingen «sistesjanse»

Arianrhod Engebø skal vere programleiar saman med Stian «Staysman» Thorbjørnsen. Fyrste delfinale er 14. januar.

Men allereie 4. januar blir årets 21 artistar presenterte. Alt står på spel nå som ingen av artistane er sikra plass i finalen.

For å tilby meir musikk i kvar sending skal sju artistar opptre i kvar delfinale.

I staden for duellar blir det avstemming etter at alle artistane har opptredd ein gong kvar. Dei tre artistane som får flest stemmer går vidare til finalen. «Sistesjansen» er derfor skrota i år.

– Eg trur generelt at desse endringane kjem til å setje enda fleire kjensler i sving hos sjåaren, seier Engebø.

Internasjonal jury på finalen

Denne gongen blir også jurystemmer innført att. Målet med det er å auke vinnarsjansane i Eurovision.

Juryane består av bransjefolk frå eit utval land og vil telje 50 % under finalen, mens publikumsstemmene tel dei resterande 50 %.

Ingen får vite kven som sit i juryen før etter finalen.

– Ein modell med både fagjury og publikumsstemmer gir oss også eit betre underlag for å lage eit meir spennande MGP, seier Stig Karlsen.

Det var god stemning under MGP-finalen i Trondheim Spektrum i 2020. Foto: Julia Marie Naglestad

Finale i Trondheim

Finalen blir heldt i Trondheim. Det er ikkje ofte vinnaren har blitt kåra andre stadar enn i Oslo. Faktisk har det skjedd berre tre gongar tidlegare.

Fyrste gong var i Stavanger i 1989, og sist var i nettopp Trondheim i 2020.

– Vi er klare for å lage TV-fest igjen frå midt i landet til heile Noreg, seier Stig Karlsen.