En tredjedel av guttene leser ikke

Banksy-utstilling mot hans vilje

En stor Banksy-utstilling åpner i et Göteborg-galleri 11. mai, mot den anonyme kunstnerens vilje, kuratert av Banksys eks-agent. Den ukjente, britiske gatekunstneren skriver på sin hjemmeside: – Publikum bør være klar over at det i senere tid har vært en flom av Banksy-utstillinger, der ingen er med samtykke. De er organisert helt uten kunstnerens samtykke eller medvirkning. Vennligst behandle dem på tilsvarende vis, lyder det fra Banksy , som lister opp hele 17 Banksy-utstillinger han gir stempelet «fake». Bildet viser det nyeste verket hans i London, laget 26. april. (NTB)