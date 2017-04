En halv million så første «Skam»-klipp

Fredag la NRK ut en kort snutt uten dialog som skal lokke folk til å fatte interesse for fjerde og siste sesong av «Skam».

Redaksjonssjef Håkon Moslet i NRK P3 er strålende fornøyd med at en halv million unike brukere har sett klippet på NRK sine nettsider.

I det første klippet, som ble lagt ut mandag, hjelper hele vennegjengen til når Isak og Even skal flytte sammen. Sana, som blir hovedpersonen i sesong fire, blir opprørt over at Vilde er i overkant meddelsom om sitt eget sexliv.

Dette er blant kommentarene til klippet på nettsidene til NRK P3:

FOR et førsteklipp! Det har jo ALT! Evak lykkelige, Mange hint til Sana sin historie videre. Begynnende opprulling av Noorhelm, Update på Vilnus ... Trodde virkelig ikke de skulle klare å få så mye på plass på et enkelt førsteklipp, men jeg burde vite bedre enn å tvile på Andem. Nå kan jeg egentlig dø lykkelig, men satser på å få med meg den bergogdalbanen dette garantert blir! I'm on for the ride, skriver en av dem som kommenterer.

Stor aktivitet

Klippene fra «Skam» som ligger på NRKs nettspiller kan bare ses fra de nordiske landene, men spres likevel på nettet for et større publikum i oversatt utgave.

Håkon Moslet sier at det har vært stor interesse for det første klippet i hele Norden, men at de vil vente med å gå ut med hvor mange som har sett det.

Etter at første klipp ble lagt ut har det vært stor «Skam»-aktivitet på Twitter:

Dagbladets anmelder Cristopher Pahle sier til egen avis at første klipp ser lovende ut:

– Det er et typisk tegn på at folk vet hva de driver med. I første scene har de satt karakteren, konfliktlinjene og gitt en tydelig pekepinn på hva det kommer til å handle om. Du ser det i tekstmeldingen hun sender med moren og i praten med jentene, sier han.

Vilde, spilt av Ulrikke Falch, er fortsatt en av de sentrale karakterene i sesong fire av «Skam». Foto: NRK

– Endelig

Reaksjonene har vært positive over at Sana har hovedrollen i sesong fire. Anmelder Marie L. Kleve sier i Dagbladet at det er historisk og veldig kult at vi endelig får en muslimsk, hijabkledd hovedperson i en populær norsk dramaserie.

Redaksjonssjef Håkon Moslet i NRK P3 sier at Sana er en sterk karakter, og kanskje seriens mest fascinerende.

– Hun har ett bein i norsk og ett i muslimsk kultur. Sana har sin tro samtidig som hun har venner som er opptatte av gutter og festing. Det er ofte en stereotyp framstilling av muslimske jenter, og mange av dem anses som ofre, blant annet når de bruker hijab, sier Moslet.