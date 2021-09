Emmy prisen deles ut for 73. gang

Natt til mandag er det klart for den engelskspråklige Tv-verdenens fineste prisfest, Emmy-utdelingen.

I år er det komiserien «Ted Lasso» som ligger an til å ta med seg flest priser hjem. Med sine 13 nominasjoner ligger den britisk-amerikanske komiserien, med Jason Sudeikis, godt an. Det gjør også «The Crown» og «The Handmaid's Tale», som har en rekke nominasjoner inne – ikke minst i den prestisjefylte Beste dramaserie-kategorien.

Glamorøst

Søndag 19. september er det klart for den mer glamorøse delen av Emmy, der flust av håpefulle film- og Tv-stjerner ventes til rød løper.

Cedric the Entertainer stiller i rollen som vert, og etter fjorårets digitale prisfest skal årets utgave gjennomføres utendørs – og pristakerne kan ta imot statuettene sine fysisk, foran et publikum.

Michael Douglas (76), er blant stjernene som var ventet. Han kan notere seg fine nominasjoner med serien «The Kominsky Method». Det er blitt et aldri så lite comeback for veteranen, der den har landet nominasjon i «Beste komiserie»-kategorien. Douglas selv har også landet en nominasjon for innsatsen, i kategorien Beste mannlige hovedrolle i en komiserie.

Michael Douglas og Catherine Zeta-Jones ankommer Emmy-utdelingen i Los Angeles 19. september 2021 Foto: Chris Pizzello / AP

Første transkvinne

Mj Rodriguez fra «Pose» er første transkvinne til å bli Emmy-nominert i en av hovedkategoriene for skuespill. I samme kategori, Beste kvinnelige hovedrolle i en dramaserie, finner vi blant andre kjenningene Olivia Colman («The Crown), Elisabeth Moss («The Handmaid's Tale») og Uzo Aduba («In treatment»). På herresiden finner vi navn som Regé-Jean Page («Bridgerton») og Matthew Rhys («Perry Mason»).

Gillian Anderson er på sin side nominert for sin mye omtalte birolleinnsats som Margaret Thatcher i «The Crown». Giancarlo Esposito har landet en birolle-nominasjon på herresiden, for innsatsen i «The Mandalorian».

Kate Winslet og Michaela Coel er blant de nominerte i kategorien Beste kvinnelige skuespiller i en miniserie eller film. På herresiden er blant andre Hugh Grant og Ewan McGregor nominert.

Emmy-nominasjoner

Beste dramaserie: «The Boys», «Bridgerton», «The Crown», «The Handmaid’s Tale», «Lovecraft Country», «The Mandalorian», «Pose» og «This Is Us».

Beste miniserie: «I May Destroy You», «Mare Of Easttown», The Queen's Gambit», «The Underground Railroad», «WandaVision».

Beste kvinnelige hovedrolle i en dramaserie: Olivia Colman i «The Crown», Emma Corrin i «The Crown», Elisabeth Moss i «The Handmaid's Tale», Mj Rodriguez i «Pose», Jurnee Smollett i «Lovecraft Country».

Beste mannlige hovedrolle i en dramaserie: Sterling K Brown i «This Is Us», Jonathan Majors i «Lovecraft Country», Josh O'Connor i «The Crown», Regé-Jean Page i «Bridgerton», Billy Porter i «Pose», Matthew Rhys i «Perry Mason».

Beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie: Aidy Bryant i «Shrill», Kaley Cuoco i «The Flight Attendant, Allison Janney i «Mom», Tracee Ellis Ross i «Black-ish», Jean Smart i «Hacks».

Beste mannlige hovedrolle i en komiserie: Anthony Anderson i «Black-ish», Michael Douglas i «The Kominsky Method», William H Macy i «Shameless», Jason Sudeikis i «Ted Lasso», Kenan Thompson i «Kenan».