Emmy-nominasjonene: Squid Game blir historisk

Den ekstremt populære sørkoreanske Netflix-serien «Squid Game» får 14 nominasjoner til det 74. utgaven av Emmy-utdelingen.

Serien som har satt seerrekorder over hele verden, er den første ikke-engelskspråklige serien som nomineres i kategorien beste dramaserie. Det sier NRKs serieanmelder Sigurd Vik.

– Jeg føler meg så glad og beæret. Jeg håper dette vil åpne dørene slik at vi kan nyte og sette pris på hverandres innhold utover kultur- og språkbarrierer, sa skaperen Hwang Dong-hyuk, ifølge Entertainment Tonight.

Den amerikanske prisen regnes som TV-seriens versjon av Oscar-prisen. Gylne statuetter skal deles ut til de som har utmerket seg mest foran og bak kameraet i året som har gått.

Nominasjonene ble offentliggjort i dag. Det var «Brooklyn Nine-Nine»-stjernen Melissa Fumero og komikeren JB Smoove, kjent fra «Curb Your Enthusiasm» som annonserte nominasjonene til årets prisutdeling.

Dette blir den 74. gangen Emmy-prisen blir utdelt. Foto: VALERIE MACON / Afp

Familiedramaet «Succession» tar med seg 25 nominasjoner, og er serien med flest nominasjoner. Etter følger fotballkomedien «Ted Lasso» og dramakomedien «The White Lotus», som begge får 20 nominasjoner.

Rett bak ligger komiserien «Hacks» med 17 nominasjoner, dramagiganten «Euphoria» får 16.

Bare i kategorien beste mannlige birolle tar «Succession» med seg 3 nominasjoner.

Selve prisutdelingen skjer 12. september.

For å bli nominert til en Emmy-pris må TV-selskapene sende inn søknader for verk og skuespillere de vil ha nominert. I år har det vært rekordmange søknader, skriver CNBC.

Her er de nominerte i hovedkategoriene:

Beste dramaserie:

«Better Call Saul» (AMC)

«Euphoria» (HBO)

«Ozark» (Netflix)

«Severance» (Apple TV+)

«Squid Game» (Netflix)

«Stranger Things» (Netflix)

«Succession» (HBO)

«Yellowjackets» (Showtime)

Dramaserien Euphoria er nominert i kategorien beste dramaserie. Foto: HBO Nordic

Beste komiserie:

«Abbott Elementary» (ABC)

«Barry» (HBO)

«Curb Your Enthusiasm» (HBO)

«Hacks» (HBO)

«The Marvelous Mrs. Maisel» (Amazon Prime Video)

«Only Murders in the Building» (Hulu)

«Ted Lasso» (Apple TV+)

«What We Do in the Shadows» (FX)

I komiserien Barry spiller Bill Hader en tidligere leiemorder, som gir opp yrket for å bli skuespiller. Foto: AP

Beste miniserie:

«Dopesick» (Hulu)

«The Dropout» (Hulu)

«Inventing Anna» (Netflix)

«Pam and Tommy» (Hulu)

«The White Lotus» (HBO)

Sackler-familien og Purdue Pharma som stod bak OxyContin er skildret i dramaserien «Dopesick». De tjente milliarder på den stadig økende bruken av OxyContin. Foto: Gene Page / AP

Beste mannlige hovedrolle i en dramaserie:

Jason Bateman («Ozark»)

Brian Cox («Succession»)

Lee Jung-jae («Squid Game»)

Bob Odenkirk («Better Call Saul»)

Adam Scott («Severance»)

Jeremy Strong («Succession»)

Lee Jung-jae spilte hovedrollen i Squid Game. Foto: Noh Juhan / AP

Beste kvinnelige hovedrolle i en dramaserie:

Jodie Comer («Killing Eve»)

Laura Linney («Ozark»)

Melanie Lynskey («Yellowjackets»)

Sandra Oh («Killing Eve»)

Reese Witherspoon («The Morning Show»)

Zendaya («Euphoria»)

Zendaya er nominert for rollen som Rue i dramaserien Euphoria. Det kan bli andre gang hun får Emmy-pris for denne rollen. Foto: VALERIE MACON / AFP

Beste mannlige hovedrolle i en komiserie:

Donald Glover («Atlanta»)

Bill Hader («Barry»)

Nicholas Hoult («The Great»)

Steve Martin («Only Murders in the Building»)

Martin Short («Only Murders in the Building»)

Jason Sudeikis («Ted Lasso»)

Donald Glover er både serieskaper og hovedrolle i komiserien Atlanta. Foto: ANGELA WEISS / AFP/Scanpix

Beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie:

Rachel Brosnahan («The Marvelous Mrs. Maisel»)

Quinta Brunson («Abbott Elementary»)

Kaley Cuoco («The Flight Attendant»)

Elle Fanning («The Great»)

Issa Rae («Insecure»)

Jean Smart («Hacks»)

Quinta Brunson er nominert for sin rolle i serien Abbott Elementary, en serie hun også skapte. Foto: Gilles Mingasson / AP

Beste mannlige hovedrolle i en miniserie eller film:

Colin Firth («The Staircase»)

Andrew Garfield («Under the Banner of Heaven»)

Oscar Isaac («Scenes From a Marriage»)

Michael Keaton («Dopesick»)

Himesh Patel («Station Eleven»)

Sebastian Stan («Pam and Tommy»)

Skuespiller Andrew Garfield fikk i kveld sin første Emmy-nominasjon. Foto: AP

Beste kvinnelige hovedrolle i en miniserie eller film:

Toni Collette («The Staircase»)

Julia Garner («Inventing Anna»)

Lily James («Pam and Tommy»)

Sarah Paulson («Impeachment: American Crime Story»)

Margaret Qualley («Maid»)

Amanda Seyfried («The Dropout»)

Amanda Seyfried spiller den beryktede svindleren Elizabeth Holmes i «The Dropout». Og Naveen Andrews spiller hennes fortrolige partner Sunny Balwani. F Foto: Beth Dubber / HULU / Disney+

Beste kvinnelige birolle i en dramaserie:

Patricia Arquette (Severance)

Julia Garner (Ozark)

Jung Ho-yeon (Squid Game)

Christina Ricci (Yellowjackets)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Sarah Snook (Succession)

Sydney Sweeney (Euphoria)

Sydney Sweeney fikk nominasjon i kategorien beste kvinnelige birolle i en dramaserie Foto: AP

Beste mannlige birolle i en dramaserie:

Nicholas Braun (Succession)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Succession)

Park Hae-soo (Squid Game)

Matthew Macfadyen (Succession)

John Turturro (Severance)

Christopher Walken (Severance)

Oh Yeong-su (Squid Game)

Den prisvinnende serien Succession tar med seg tre nominasjoner i kategorien Beste mannlige birolle i en dramaserie. Her fra Screen Actors Guild Awards i februar. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Beste kvinnelige birolle i en komiserie:

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Sarah Niles (Ted Lasso)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Kate McKinnon forlater Saturday Night Live, nominasjonen blir dermed den siste hun får for denne serien. Foto: Jordan Strauss / AP

Beste mannlige birolle i en komiserie:

Anthony Carrigan (Barry)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Toheeb Jimoh (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Komiserien Ted Lasso får 20 nominasjoner. Foto: Apple TV+

Beste kvinnelige birolle i en miniserie eller film:

Connie Britton (The White Lotus)

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Alexandra Daddario (The White Lotus)

Kaitlyn Dever (Dopesick)

Natasha Rothwell (The White Lotus)

Sydney Sweeney (The White Lotus)

Mare Winningham (Dopesick)

Miniserien The White Lotus tar med seg 20 nominasjoner. Skuespiller Alexandra Daddario står for en av dem. Foto: Chris Pizzello / AP

Beste mannlige birolle i en miniserie eller film:

Murray Bartlett (The White Lotus)

Jake Lacy (The White Lotus)

Will Poulter (Dopesick)

Seth Rogen (Pam & Tommy)

Peter Sarsgaard (Dopesick)

Michael Stuhlbarg (Dopesick)

Steve Zahn (The White Lotus)

Will Poulter som Billy Cutler i Dopesick. Foto: Gene Page / AP

Beste talkshow:

«The Daily Show With Trevor Noah» (Comedy Central)

«Jimmy Kimmel Live!» (ABC)

«Last Week Tonight With John Oliver» (HBO)

«Late Night With Seth Meyers» (NBC)

«The Late Show With Stephen Colbert» (CBS)

TV-personligheten Jimmy Kimmel har tidligere vært programleder under Emmy-utdelingen. Foto: AP

Beste reality:

«The Amazing Race» (CBS)

«Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls» (Amazon Prime Video)

«Nailed It!» (Netflix)

«RuPaul’s Drag Race» (VH1)

«Top Chef» (Bravo)

«The Voice» (NBC)

Artisten Lizzo sitt reality-program er på listen blant årets Emmy-nominerte. Foto: Bryan Bedder / AFP

Beste TV-film:

Chip ‘n’Dale: Rescue Rangers (Disney+)

Ray Donovan: The Movie (Showtime)

Reno 911!: The Hunt For QAnon (Paramount+)

The Survivor (HBO/HBO Max)

Zoey’s Extraordinary Christmas (The Roku Channel)