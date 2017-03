Emma Watson ville være som «Belle»

Historien om Skjønnheten og udyret ble verdenskjent med animasjonsfilmen med samme navn i 1991. Historien om den vakre, men meningssterke Belle, som forelsker seg i udyret er blitt folkekjær for mange.

Skuespiller Emma Watson sier animasjonsfilmen var viktig for henne som barn.

Skuespiller Emma Watson i New York. Foto: ANGELA WEISS / AFP

– Jeg vet hvor viktig Belle var for meg som rollemodell. Når originalen kom ut, idealiserte jeg denne selvstendige, sterke, fryktløse kvinnen, og jeg ville være som henne.

Banebrytende

Nyinnspillingen har fått mye oppmerksomhet for å inneholde både Disneys første homofile kjærlighetsscene, og også Disneys første kyss mellom en afroamerikansk kvinne og en hvit mann.



I BBC i februar sa regissør Bill Condon, at han mener filmen er banebrytende for lesbiske, homofile, bifile og transpersoners (LHBT) synlighet i spillefilm.

Regissør Bill Condon har regi på nyinnspillingen av Skjønnheten og udyret. Foto: VALERIE MACON / AFP

– Det er en karakter som akkurat har innsett at han har slike følelser. Josh skaper noe veldig diskre og fint ut av det, sa Condon om skuespiller Josh Gad som spiller den homofile karakteren LeFou.

En ære

Emma Watson er akkompagnert av skuespiller Dan Stevens i hovedrollene. Stevens er kjent fra blant annet« Downtown Abbey». Han mener det er viktig at filmen blir fortalt som en musikal.

– Det er en historie man ikke kan få tilgang til med bare dialog.

Dan Stevens spiller rollen som udyret. Foto: Evan Agostini / AP

Watson sier det er en ære å spille Belle. Som feminist og aktiv i kvinnesaker, ser skuespilleren frem til å formidle Belle til yngre generasjoner.

– Jeg vet av erfaring hvor viktig dette symbolet var for meg. For en ære å kunne spille det for noen andre. Det er egentlig det ultimate privilegium.