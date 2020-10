Emil røk ut av Stjernekamp

Det ble flere magiske øyeblikk på scenen da Stjernekamp-artistene leverte låter fra storband- og musikaluniverset.

Emil Solli-Tangen imponerte dommerne i begge sjangerne, men ble den som fikk minst stemmer av publikum i kveld.

– Samlet sett er det en verdig sjanger å ryke ut på, selv om man vil at det skal gå hele veien hjem, sier Solli-Tangen. Han er selv fornøyd med egen innsats gjennom syv programmer.

Han trekker frem at det har betydd mye for han å være med og å ha møtt så fantastiske mennesker underveis.

MUSIKAL: Gåsehudfaktor da Ingeborg Walther fremførte «On My Own» fra Les Misérables. Dirigent Jens Wendelboe ledet Kringkastingsorkestret på scenen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Jeg har fått gjort så mye gøy. Jeg har spilt med band og orkester. Ja, det har rett og slett vært en berikelse i livet mitt.

Nå skal han ta seg en måned med fortjent ferie før det bærer ut på juleturné.

Storband og musikal

Det var duket for en storslått aften da artistene skulle prøve seg i sjangeren storband, der de også fikk dele scenen med Kringkastingsorkestret. Flere av artistene hadde i forkant sagt at de syns det var en stor bragd å skulle få opptre med orkesteret.

Deretter var det full innlevelse og store følelser i sving da de måtte levere et musikalnummer.

EKSPERT: Marion Ravn hadde fått spillefri fra egen musikalforestilling for å vurdere deltakerne i musikalsjangeren. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Kveldens to mentorer var Odd René Andersen og Marion Ravn. De satt også i dommerpanelet og vurderte deltakernes opptredener.

Andersen ga artistene tilbakemeldinger i storbandsjangeren. Han har renommé som Norges soulkonge og var også med som mentor og ekspert i Stjernekamp i 2018, da i sjangeren soul.

Marion Ravn er en anerkjent artist i både inn- og utland. Hun har de siste årene hatt flere store roller på musikalscenen, og er for tiden aktuell i rollen som Svetlana i musikalen «Chess».

Dette sang artistene i lørdagens episode av Stjernekamp:

1. Emil Solli-Tangen: The Lady Is a Tramp - Frank Sinatra (1957)

Emil Solli-Tangen sparket i gang ballet med en ekte storbandklassiker. Frank Sinatra var en del av hans musikkoppdragelse på hjemmefronten.

– Der tok du frem sjefen, Emil, sa en begeistret Andersen.

Emil Solli-Tangen - «The Lady Is a Tramp» - Frank Sinatra

2. Ingeborg Walther: Wonderwall - Paul Anka (2005)

Ingeborg mente at hun med dette bidraget nesten kunne vært bestevenn med Frank Sinatra.

– Sarpborgs egen scatting Sinatra, mente Mona B. Riise.

Ingeborg Walther - «Wonderwall» - Paul Anka

3. Vegard Bjørsmo: Can't Take My Eyes Off You - Frankie Valli (1967)

Vegard kalte dette for sin drømmeuke, og ekspertpanelet var fulle av beundring etter hans opptreden.

–Du får denne låten til å bli troverdig. Dette var nydelig, sukket Riise.

Vegard Bjørsmo - «Can't Take My Eyes Off You» - Frankie Valli

4. Sandra Lyng: (You Make me Feel Like) a Natural Woman - Aretha Franklin (1968)

Sandra håpet hun kunne levere like bra som Kringkastingsorkestret. Dommerne mente at hun overrasker like mye hver gang.

– Hva skjedde nå!? Du er den som har hatt størst progresjon gjennom programmet, sa en imponert Ravn.

Sandra Lyng - «You Make me Feel Like) a Natural Woman» - Aretha Franklin

5. Knut Marius Djupvik: For Once In My Life - Sammy Davis Jr. (1969)

Knut Marius fortalte at han gledet seg så mye til denne kvelden at han var nødt til å dra seg selv litt ned. Mye energi, lekenhet og bra dans, mente ekspertpanelet.

Riise sa at hun var helt med på notene og kåret han til hennes favoritt i storbandsjangeren.

Knut Marius Djupvik - «For Once In My Life» - Sammy Davis Jr

Musikal:

1. Emil Solli-Tangen: Send in the Clowns fra A Little Night Music (1985)

Emil trakk frem sin egen personlige historie rundt låtvalget sitt. En nesten for perfekt opptreden, mente Riise, mens han fikk frem mange følelser hos Ravn.

Emil Solli-Tangen - «Send in the Clowns» fra A Little Night Music

2. Ingeborg Walther: On My Own fra Les Misérables (1980)

Ingeborg syns det var skummelt å skulle fremføre låten for mentor Marion Ravn, som selv har fremført låten mange ganger før.

– Du har stålkontroll hele veien, mente Ravn og påpekte samtidig at Ingeborg vil bli hennes fremtidige konkurrent.

Ingeborg Walther - «On My Own» fra Les Misérables

3. Vegard Bjørsmo: Waving Through a Window fra Dear Evan Hansen (2015)

Vegard fikk skryt av Ravn å velge en låt fra en så ny musikal. Riise ga han skryt for innlevelsen.

– Det er en kommende musikalstjerne som står foran meg, sa en imponert Ravn.

Vegard Bjørsmo - «Waving Through a Window» fra Dear Evan Hansen

4. Sandra Lyng: Beauty and the Beast fra Beauty and the Beast (1991)

Sandra gledet seg over at hun skulle få leke Disney-prinsesse sammen med KORK.

Dommerne mente at dette var Sandras store kveld og at hun overrasket stort med Disney-låten.

Sandra Lyng - «Beauty and the Beast» fra Beauty and the Beast

5. Knut Marius Djupvik: Anthem fra Chess (1984)

Knut Marius fortalte at han måtte tørre å gjøre låten stor. Og stort ble det da hele dommerpanelet reiste seg i stående applaus.

– Tusen takk for en kjempeopplevelse, kom det fra Andersen.