Elton John: – Jeg ble blåst av banen og gråt

Han blir hyllet allerede før premierefestivalen i Cannes tar til. Og forventningene er store når filmen om verdensstjernen Elton John, eller Reginald Kenneth Dwight som han ble døpt, har premiere.

Musikalen «Rocketman» serverer nemlig historien om hans Johns reise fra å være ukjent artist til en av verdens største legender.

– Jeg trodde aldri at jeg i mitt 73. år skulle sitte her og få en film om meg. For å være ærlig, ble jeg blåst av banen. Jeg gråt første gangen jeg så filmen, og jeg gråt like mye nå, sier Elton John under filmfestivalen i Cannes.

Se video med intervju av Elton John her.

Den nye filmen Rocketman tar for seg Elton Johns liv og karriere. Her snakker han ut om hvordan det var å se den. Du trenger javascript for å se video. Den nye filmen Rocketman tar for seg Elton Johns liv og karriere. Her snakker han ut om hvordan det var å se den.

Hitsingler og selvmordsforsøk

Fargerike kostymer og en nesten makeløs hitparade er viktige ingredienser i filmen, men også mørke sider av britens karriere, som selvmordsforsøk, blir skildret.

– Det er noen mørke øyeblikk i filmen. Men musikken løfter deg ut av mørket, mener Elton John.

Det er den britiske skuespilleren Taron Egerton som spiller hovedrollen som den flamboyante entertaineren og pianomannen Elton John. Og få kan vel bedømme skuespillerens innsats enn Elton John selv.

– Han måtte ikke bare spille mitt liv, han måtte synge livet mitt. Og når jeg ser ham spille og synge, ser jeg ikke Taron Egerton, jeg ser meg. Det er det som berører meg, sier Elton John, som også er imponert over skuespillerens låttolkninger.

– Da jeg første gang hørte ham synge «Don't Let the Sun Go Down On Me», ble jeg både overveldet og overrasket. Det var en like god versjon som min egen.

Se trailer for filmen Rocketman her:

Knyttet nære bånd

Egerton kjenner seg beæret av de gode skussmålene.

– Jeg føler at jeg har fått realisert mine kreative evner, og det er virkelig en fantastisk følelse. Vi har jobbet veldig hardt og knyttet nære bånd.

Også Bernie Taupin, Elton Johns faste samarbeidspartner og sangtekstforfatter, er viet stor plass i filmen. Taupin syns det var sterkt å gjenoppleve sin egen historie på filmlerretet.

– Det var en vidunderlig opplevelse, det var veldig følelsesladet. Det var noen scener hvor jeg gråt i det stille.

Han liker at det blir fokusert på hans og Eltons kamp for å nå frem i en brutal bransje.

– Det som er magisk med denne filmen, er at den får frem at det er to personer mot resten av verden. Og så reiser de sammen mot det ukjente.

FLAMBOYANT: De eksentriske kostymene har vært en del av Elton Johns karriere helt fra gjennombruddet for 50 år siden. Det blir også trukket frem i den nye filmen.

– Stolt av mitt liv

Filmen, som har Norgespremiere 29. mai, fikk dessuten Elton John til å reflektere rundt sin egen historie og sitt eget liv.

– Jeg er veldig stolt av denne filmen. Jeg er stolt av mitt liv. Og jeg er stolt av Bernie, sier Elton John.