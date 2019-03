Elsker du å synge i dusjen?

Don't Say You Love Me

«Don't Say You Love Me» var pop-duoen M2M sin første singel. Sangen ble nominert i kategorien Årets låt for året 2000.

Klarer du fylle inn det som mangler i starten?

«Don't say you love me, you .........................................

If you really want me then give me some time

Don't go there baby, not before I'm ready

Don't say your heart's in a hurry

It's not like we're gonna get married, give me, give me some time.»