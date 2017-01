– Det er en ny giv. Vi har mange amerikanske skallede komikere som har pratet mye om at de er skilt de siste årene. Det er deilig at de nå kan prate om Trump, sier Else Kåss Furuseth til NRK.

Hun står i helgen på scenen «Crap åppå Park». De skriver på humorfestivalens facebook-side at det var mellom en og en og en halv million i billettkø foran Parkteatret for å kjøpe billett, med henvisning til president Donald Trumps presserådgiver, som påsto at opp mot halvannen million var til stede på presidentens innsettelse.

– Det er deilig med alternativ fakta. Folk har sovet i telt nå i over et år for å få billetter, sier Kåss Furuseth, med glimt i øyet.

Ny giv

Både hun og humorkollega Beyer-Olsen mener Donald Trump som president kan skape mye god humor. Humorfestivalen henter inn komikere fra både Storbritannia og Amerika.

– Jeg er litt takknemlig for det. De amerikanerne som vi har booket inn nå håper jeg virkelig kommer med noe nytt skyts, sier Martin Beyer-Olsen.

– Jeg merker at jeg begynner å ligne mer og mer på Trump. Så om fire år blir jeg en god Trump-parodi, sier Kåss Furuseth.

– Fysisk eller psykisk? spør Beyer-Olsen.

– Fysisk, ikke psykisk. Kun fysisk, svarte Kåss Furuseth, uten å trekke en mine.

En annen som også er positiv til Trump-innsettelsen er den svenske rapperen og låtskriveren Timbuktu. Han sier til NRK at han er «refleksmessig optimist» nå som Donald Trump er blitt president i USA – han har nemlig store forventninger til en musikalsk bieffekt:

– Hiphop-musikken kommer til å bli veldig bra de neste årene. Jo mer vi har å protestere mot, og klage over, desto mer følelse legger vi i det, sier han.

Mer Trump-parodi

Tidligere denne uken ble det annonsert at Alec Baldwin skal være gjesteprogramleder for Saturday Night Live lørdag 11. februar. Selveste valentinsdagen. Baldwin har parodiert Trump flere ganger på programmet og det er ventet at han vil få mye tid til å tulle med presidenten under programmet.

Trump har ikke akkurat skjult sine følelser om å bli parodiert av Baldwin. Han har ved flere anledninger tatt til Twitter for å kritisere både skuespilleren og programmet.

– Prøvde å se på Saturday Night Live, men det var ikke mulig å se på. Det var fullstendig forvrengt, slett ikke artig og Baldwins parodi kunne ikke ha vært dårligere, skrev president Trump i november.

Alec Baldwin svarte med en egen Twittermelding: – Legg frem egenmeldingen din, så skal jeg slutte. Ha!

