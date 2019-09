Else Kåss Furuseth har fått ny jobb i NRK

– Jeg er megaglad i utfordringer og gleder meg til å få prøve meg i NRK, sier Else Kåss Furuseth.

– Jeg har storkost meg glugg i TVNorge og med alle de fine folka der, og har fått være med på veldig spennende prosjekter, fortsetter den populære komikeren.

Kåss Furuseth gikk til Discovery fra TV 2 i 2016, og har de siste tre årene jobbet med blant annet «Mandagsklubben» og programserien «Else om: Selvmord» som ble belønnet med flere priser under Gullruten.

Komikeren fikk mye skryt for å formidle det tabulagte temaet på en sympatisk og humoristisk måte.

Til høsten er 39-åringen klar med oppfølgeren: «Else om: Barn», også på TVNorge.

Fjorårets suksess «Else om: Selvmord», vant flere priser under Gullruten. Nå til høsten kommer oppfølgeren «Else om: Barn». Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Flere prosjekter

Underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, sier lite om hva Else skal gjøre når vi ringer ham. Men er fornøyd med å ha fått henne i stallen.

– Else er en av de morsomste og mest talentfulle programlederne vi har i Norge for tiden. Vi er superglad for at hun skal til oss, sier han.

– Hva skal hun gjøre i NRK?

– Det er litt tidlig å si, men vi har flere prosjekter vi jobber med.

– Dere har også nylig hentet John Brungot til NRK. Skal Else og John jobbe sammen?

– I utgangspunktet ikke. Det er forskjellige prosjekter.

Kåss Furuseth selv er også ordknapp:

– Jeg skal ikke si altfor mye om hva jeg skal gjøre der, men jeg kan røpe at det blir noe direktesendt om 50/50 politikk og sport. Neida, men hvis jeg skal være helt ærlig, så er jo selvfølgelig hovedgrunnen å komme nærmere Ole Torp, sier hun.

Else Kåss Furuseth har i løpet av de tre årene hun har jobbet i Discovery vært en del av humorshowet Mandagsklubben sammen med Calle Hellevang-Larsen, Anne Rimmen og Dag Sørås. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ønsker lykke til

Else Kåss Furuseth startet sin karriere i NRK, som reporter og programleder i NRK P3.

Programdirektør i Discovery, Eivind Landsverk, gratulerer NRK for å fått henne «tilbake».

– Vi har lyst til å takke Else for de utrolig fine programmene hun har laget hos oss, for at hun har vært det som mest sannsynlig kan beskrives som verdens beste kollega, et ukuelig ja-menneske som vi er veldig glad i, sier han og legger til:

– NRK blir en rikere institusjon med Else på laget, og det er bare å gratulere og ønske alle parter lykke til.