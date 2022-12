Elon Musk spør Twitter om han bør slutte som sjef

E.T. solgt for 2,6 millioner dollar

E.T.-modellen som ble brukt i den klassiske filmen fra 1982 gikk under hammeren for over 25 millioner kroner da en rekke filmrekvisitter ble solgt på auksjon.

På den to dager lange auksjonen hadde samlere også sjansen til å sikre seg boksehanskene Robert De Niro brukte i «Den rasende oksen» (Raging Bull) og den versjonen av Tors hammer som Chris Hemsworth svingte i 2011.