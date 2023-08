– Jeg blir lei meg, selvfølgelig, men rasende, sier Ellen Horn.

Hun har vært både kulturminister og teatersjef, men ikke minst skuespiller i en årrekke.

Nå mener hun at yrket hennes er truet.

– Det er et kjempeskummelt scenario som bretter seg ut i dette landskapet. Hjelpe meg så mange farer jeg ser, sier hun.

Og det er kunstig intelligens hun snakker om.

Nettopp KI er på agendaen når tusenvis av Hollywood-skuespillere nekter å komme på jobb.

De er redde for at rollene deres skal fylles av digitalt genererte kopier.

Dette er streiken Foto: AP Ekspander/minimer faktaboks Hollywood er nede for telling fordi både manusforfattere og skuespillere nekter å komme på jobb – for første gang siden 1960.

2. mai gikk fagforeningen for manusforfattere (WAG) ut i streik. 14. juli slang fagforeningen for skuespillere (SAG-AFTRA) seg på.

Dette har ført til at en stor mengde TV- og filminnspillinger er satt på pause. Dette streiker de for: De mener at kunstig intelligens truer jobbene deres, og vil sikres mot at produksjonsselskapene skal kunne generere både manus og skuespill digitalt.

Strømmetjenestene betaler dårlig. Det er ikke like lønnsomt å stille i en Netflix-serie som det var på lineær-TV før.

– Veldig, veldig skummelt, sier Ellen Horn om framtida til yrket sitt. Foto: Johan Moen / NRK

– Vi tullet jo med det i gamle dager, mimrer skuespilleren.

Nå har inntoget av KI blitt en realitet.

– Folk overskuer ikke helt konsekvensene av å tukle med skuespillerfaget, mener Horn.

– Det er vanskelig

En av skuespillerne som streiker mot KI i USA er norske Gjermund Gjesme.

– Det er stress. Det er vanskelig. Men det blir dyrere å ikke ha noe inntekt resten av livet fordi de kan bruke kunstig intelligens til å lage filmer.

Gjermund Gjesme streiker for SAG-AFTRA, fagforeningen for skusepillere i USA. Foto: PRIVAT

Gjesme har hatt skuespillerjobber for Disney+ og Apple TV.

Han ser med bekymring på ideene til de store produksjonsselskapene.

– De ønsker å betale skuespillerne for én dags betalt arbeid, skanne dem, og så eie rettighetene og bildene, og kunne bruke det til å lage roller til evig tid uten videre kompensasjon, forklarer han.

Ønsker en KI-lov

Men det stopper ikke der.

– Du kan ta et ansikt og en stemme og lage dine egne karakterer og stemmesette hva som helst.

Det sier stemmeskuespiller Øyvind Lyse – blant mange barn kjent som kråka i Mamma Mø.

Øyvind Lyse er stemmeskuespiller, og bekymret for jobben sin. Foto: Jan Kenneth Bråten

– Teknologien raser av sted, og nå må jussen følge etter, mener han.

Lyse forslår en KI-lov for skuespillere:

– Det bør være en lov som sier at det ikke er lov å ta min stemme og bruke den uten godkjenning. Jeg håper den loven kommer fortest mulig.

Om det blir en realitet er fortsatt usikkert.

Lubna Jaffery forstår bekymringen, men tror mye dekkes av eksisterende lovgivning. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Jeg har stor forståelse for at kunstnere er bekymret for sine rettigheter i møte med KI, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery til NRK.

Hun legger til at mye allerede er dekket av dagens lovverk, men at regjeringen stadig vurderer om det er behov for endringer.

Mamma Mø og kråka er inntil videre spilt av ekte stemmeskuespillere.

Norske skuespillere på alerten

Norsk Skuespillerforbund er særlig bekymret for stemmeskuespillere som Øyvind Lyse.

– Ting som er blitt skapt med en stemme kan bli utnyttet. Dette har vi høyt på agendaen, sier forbundsleder Anne Kokkinn.

Hun støtter streiken «hundre prosent»:

– Vi er redde for at skuespillere skal miste arbeid og inntekt. Man vil være en del av den suksessen som strømmetjenester klarer å oppnå.

Anne Kokkinn er leder av Norsk Skuespillerforbund, som støtter streiken. Foto: Tom Balgaard/NRK

Kan det bli streik her i Norge også?

– Vi har ikke kommet så langt i Norge enda, men vi undersøker saken.

I første omgang håper skuespillerforbundet at streiken kan få ringvirkninger verden over – også her hjemme.

– Det kan generere at skuespillere kan få mer betalt når de jobber for strømmetjenester, og de kan også få bedre beskyttelse mot kunstig intelligens, sier Kokkinn.

Ingen umiddelbar fare for norsk streik, men bransjen holder pusten her hjemme også. Foto: Reuters

– Uforutsigbart

Andrea Berentsen Ottmar er filmprodusent, og var blant annet med på å lage «Verdens verste menneske».

Hun omtaler streiken som et økonomisk jordskjelv for bransjen.

Det strekker seg hele veien fra Hollywood til Norge.

– De store omveltningene gjør at alle synes det er uforutsigbart. Det er uforutsigbart også for oss, sier Andrea Berentsen Ottmar.

Men streiken handler om mer enn bare bransjefolk, mener Ottmar.

– Hvordan forvalte vårt eget utseende, stemme og kropp – det er spørsmål som vil angå andre enn bare skuespillere, sier hun.