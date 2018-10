Ella Marie lot tårene trille

Dette er en av de fineste låtene jeg vet om, sa 20-åringen på forhånd, og responsen tydet på at hun ikke var alene om å synes det. Da publikum lot jubelen slippe løs etterpå, lot hun tårene trille.

– Jeg tror dette trigget hjemlengselen, sa programleder Knut Magnus Bergh og trøstet musikeren fra Tana.

– Gjorde hjemlengsel det vanskeligere å synge denne låten?, spurte han.

– Litt, bekreftet hun.

Ekspertpanelets Mona B. Riise måtte svelge et par ganger ekstra etter framføringen.

– Det er helt annerledes enn å høre Kari Bremnes, men det var helt deg, og det var så kjempefint.

– Dette er ikke noe fake it till you make it Du trenger javascript for å se video.

Flere av framføringene i visekategorien ga sterke opplevelser med felling av tårer både hos deltakere og ekspertpanel.

Ole Børud klarte å få Mona B. Riise til å begynne å gråte av sin framføring av Oscar Danielsons sterke vise «Besvärjelse (Vi kommer älska dig då)».

Ole Børud fikk Mona B. Riise til å gråte Du trenger javascript for å se video.

Det ble også tårevått da Alexander Pavelich gjorde sin versjon av Odd Nordstogas «Ein farfar i livet».

Tårevått etter Alexander Pavelichs hyllest til besteforeldre Du trenger javascript for å se video.

Fikk skryt for EDM

For fjerde sesong på rad forsøkte deltakerne seg i popmusikk-sjangeren EDM.

Etter at alle fem hadde framført kveldens første nummer, er det Elle Marie Hætta Isaksen som av ekspertpanelet blir kåret til «vinneren» av sjangeren av sjangermentor Martin Danielle, alias CLMD – eller Martin Alexander Bjercke som han egentlig heter.

– For meg står det mellom henne og Chris. Men jeg er så fan av Ella Marie at hun trekker det lengste strået i dag, sier han.

DJ og produsent Martin Danielle Foto: NRK

Han sier at det er store utfordringer knyttet til å være vokalist innen EDM-sjangeren.

– Det handler mye om karakter, du må ta plass og være «på» hele veien. Vokalen er ofte veldig manipulert i studio med autotune, så du må synge perfekt for å få det bra live, sier han.

Ella Marie Hætta Isaksen fikk ekspertpanelet til å trekke fram superlativene etter sin første opptreden, hvor hun gjorde en låt av Dua Lipa:

– EDM er nærmest den sjangeren jeg gjør vanligvis Du trenger javascript for å se video.

Martin Danielle mente at Chris Holstens framføring kunne minne om fløte:

Chris Holsten: – Jeg vil ikke hjem denne lørdagskvelden Du trenger javascript for å se video.

Ole Børuds framføring skapte feberstemning i studio. «Dette var ordentlig fest og skikkelig gøy. Du synger som vanlig fantastisk bra», slo Thomas Felberg fast etterpå.

Ole Børud: – EDM, bring it on! Du trenger javascript for å se video.

Alexander Pavelich var selv EDM-mentor i fjor, og sier at han kjente på presset. – Alt lå til rette for at det skulle gå bra, men jeg var nervøs, sier han og legger til at kveldens antrekk gjør at han framstår som «EDM-Gandalf».

Alexander Pavelich: - En låt som har alt Du trenger javascript for å se video.

Ulrikke Brandstorp framførte kveldens andre låt med ulv i temaet.

Ulrikke Brandstorp: - Ikke tenke, bare shake Du trenger javascript for å se video.

NB! Stemmevinduet åpner først når alle låtene er framført, i begge sjangre. Man stemmer ved å sende nummeret på sin(e) favoritt(er) på SMS til 26600 (kr 3, pluss ev. kostnad for å sende SMS, avhengig av ditt abonnement).