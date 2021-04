Elise ble kjent med nye kolleger gjennom dataspill

Midt under en pandemi preget av nedstengninger og hjemmekontor, byttet Elise Landsem (31) jobb og flyttet for seg selv. Det var da spill dukket opp på radaren.

– Jeg begynte å sette meg inn i spill fordi det var et sted jeg kunne møte mine tidligere kolleger da alt var stengt ned. Da koronaen også satte en stopper for en vanlig og sosial start i min nye jobb, tok jeg med spillingen inn dit, sier hun.

Til nettstedet kode24 delte Landsem hvordan hennes nye hverdag som konsulent i selskapet Accenture er blitt: Digitale møterom med kolleger erstattes etter jobbtid med virtuelle ganger, våpen og kriging mot hverandre i det populære skytespillet Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).

– Spill ble den viktigste arenaen for den uformelle praten. Et trygt sted å stille dumme spørsmål om jobben. Samtidig som det var et sted for kolleger å ha det gøy sammen.

Den sosiale spillingen resulterte til slutt i to e-sportsbedriftslag. Samtidig har flere av kollegaene og vennene åpnet øynene for spillmediet.

– Dette har vært en vekker for mange rundt oss. Jeg merker selv hvor mye energi det gir av å spille. Man glemmer at man sitter hver for seg, det føles mer som om vi er samlet hos noen på en hyggelig kveld. Det kom overraskende på meg, sier Landsem.

Gaming kurerer ensomhet?

Pandemien har gitt en tøff hverdag for mange. Jobber har forsvunnet. Feiringer og sosiale sammenkomster har blitt færre. Og store deler av Kultur-Norge som er avhengig av å samle publikum er lagt brakk. For dataspill er historien litt annerledes.

Spillutviklere og store arrangementer har blitt rammet som mange andre. Men publikummet har kunnet forsette spillingen som før – bare i en større skala.

I en bacheloroppgave om gaming og ensomhet har student Gjøri Larsdatter Dalsbø ved Høgskulen i Volda innhentet svar fra 2600 personer fra hele landet. De fleste som svarte oppga at spill var en viktig sosial arena.

– De fleste likestilte det sosiale fellesskapet online med det sosiale livet offline. For noen var det bedre, fordi de oppfattet at folk var mer til stede i samtalene. I spillene var det ingen distraherende telefon. Og ingen som dømte hverandre på bakgrunn av utseende og klesstil.

– Det var overveldende hvor dype bånd og sterke vennskap mange hadde fått gjennom spillingen, forteller Dalsbø.

Klipp fra dataspillet Animal Crossing. Mange omfavnet «Animal Crossing: New Horizons» da det kom ut mars 2020, samtidig som pandemien stengte ned verden. Nintendo

WHO har snudd

– At verden stenger ned vil ikke være et problem for dem som spiller og er med vennene sine via nett, sier førsteamanuensis Kristine Ask ved NTNU.

Hun har forsket på menneskers kontakt gjennom spill.

– Fellesskapene man finner i spillene er lik de vi ser rundt andre hobbyer og interesser. Man kan få venner, kjærester, bli inspirert og utvikle seg. En naturlig del i alle sammenhenger hvor mennesker er sammen.

Ask mener flere som har vært kritiske til spillmediet, har endret oppfatning under pandemien.

– WHO advarte tidligere om skjermtid, men har snudd og sier nå at dataspill er en fin måte å sosialisere på. Foreldre i dag er også mer avslappet når det gjelder skjermbruk i hjemmene, fordi de har vokst opp med det selv, sier Kristine Ask.

Dette trenger du for å sosialisere via spill

Trenger du sosialt påfyll under pandemien og er nysgjerrig på spill? Dette er alt du trenger for å spille med vennene dine, selv om dere ikke er gamere fra før.

En spillmaskin – noe å spille med

Det enkleste å velge dersom du skal spille med venner og familiemedlemmer, er en PC. De fleste har en PC fra før, og det er mange gode spill som ikke krever en kraftig datamaskin.

Det er også enklest å sette opp snakkerom på PC. Det er flere spill man kan spille på kryss av forskjellige maskiner, PC og PlayStation for eksempel, men også her er det enklest å ha selve snakkingen på en datamaskin.

Steam – noe å spille fra

Dette er den største og mest innholdsrike PC-spillplattformen. Her finnes det massevis av spill for alle ferdighetsnivåer, man kan ha vennelister, sende hverandre meldinger og lage snakkerom. Last ned gratis på steampowered.com

Discord – noe å snakke med

Nå beveger vi oss litt over i den avanserte enden av spillenes verden, men hvis du holder tungen rett i munnen er det enkelt å lage konto, opprette snakkerom og lage vennelister man kan snakke med og sende meldinger til. Også med video-chat, hvis du ønsker. Teams og Zoom kan også brukes, men lydkvaliteten er vesentlig bedre på Discord. Last ned gratis på discord.com

Valgfritt tilleggsutstyr

Du kommer langt med et helt vanlig tastatur, musen du vanligvis bruker og lydutstyret du har på datamaskinen din. Men med noen få grep, kan du i mange tilfeller gjøre selve PC-spillingen mer behagelig. Du kan vurdere å skaffe noe av dette:

Et webkamera (ca. 1.000,-)

Et gaming-headset med mikrofon (ca. 600-2.500,-)

En spill-håndkontroller (Xbox-kontrolleren er fin til PC, den koster rundt 700,-)

Anbefalte spill du kan spille med vennene dine:

Spill som passer for alle:

Monopoly Plus – Heldigital versjon av en kjent favoritt.

Fall Guys: Ultimate Knockout – Et virtuelt gameshow inspirert av japansk TV-galskap.

Mediatonic

For litt mer avanserte:

Among Us – Et «hvem er morderen»-spill som skaper intens konkurranse i vennegjenger.

Valheim – Utforsking og husbygging i en diger, viking-inspirert verden med venner.

Video av dataspillet Valheim. TOPPER SALGSLISTENE: Det mest solgte spillet på Steam nå er vikingspillet Valheim. Iron Gate

For eksperter (eller de som vil ha en skikkelig utfordring):

Call of Duty: Warzone – Et såkalt battle royale-skytespill med bratt læringskurve.

World of Warcraft – Det klassiske online-rollespillet holder fortsatt koken!

Passer for alle: UNO (Dette populære kortspillet kan også spilles digitalt) Monopoly Plus (Heldigital versjon av en kjent favoritt) Golf With Your Friends (Enkel, men avansert og vellaget minigolf) Chess Ultra (Digitalt sjakkspill, rett og slett) Ticket to Ride (Det klassiske brettspillet funker også bra på PC'en) Jackbox (Et slags gameshow på datamaskinen, hvor man kan delta med mobiltelefonen) Fall Guys: Ultimate Knockout (Et virtuelt gameshow inspirert av japansk TV-galskap) For litt mer avanserte: Among Us (Et «hvem er morderen»-spill som skaper intens konkurranse i vennegjenger) No Man's Sky (Utforsk verdensrommet med vennene dine) Valheim (Utforsking og husbygging i en diger, viking-inspirert verden med venner) Subnautica (Her kan du og vennene dine kræsjlande på en planet som er dekket av vann) Destiny 2: New Light (Gratisversjonen av et populært, sosialt skytespill) For eksperter (eller de som vil ha en skikkelig utfordring): Call of Duty: Warzone (Et såkalt battle royale-skytespill med bratt læringskurve) Apex Legends (Warzone-konkurrent det nok er litt lettere å sette seg inn i) World of Warcraft (Det klassiske online-rollespillet holder fortsatt koken!)

– Inviter noen med deg

Fordi det er en helt ny verden, kan terskelen for å sette i gang selv være litt høy, mener Elise Landsem.

– Det blir litt som å dra på topptur: Man er avhengig av utstyr og noen som kan vise deg rundt og forklare hvordan ting fungerer. Den hjelpen må man ha.

Hun oppfordrer de som gamer om å invitere og hjelpe de som er nysgjerrige inn i spillenes verden.

– Man må skape en trygg arena. Ha rom for både tålmodighet og moro. De som kan dette bør invitere og hjelpe andre å komme over den første kneiken. Det skal så lite til, sier Landsem.

