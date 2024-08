Nevn en norsk sanger eller skuespiller. Lett, ikke sant? Hva med en ... danser?

Kanskje ikke like lett. Dansemiljøet i Norge er lite sammenlignet med mange andre kunstsjangre.

Men nå er dansestilen breaking en olympisk øvelse i sommer-OL i Paris 2024 – for første gang i historien.

– Jeg synes det er fett! Vi får mer anerkjennelse og oppmerksomhet.

Elias har breaket siden han var 10 år. Nå er han med i kompaniet, eller crewet, Floorknights. Han hadde ingen danseerfaring fra før. Foto: Tom Balgaard / NRK

B-boy Elias Kleven Gausen (18) aka Rhythm Box er dobbelt norgesmester i breaking og gleder seg til å endelig se lidenskapen sin på TV.

– Det har ikke vært mye breaking på TV i livet ditt?

– Nei ... Men det blir det nå! Dette er nok første gang jeg følger med på OL.

Elias håper flere får øynene opp for breaking. Han forklarer:

– Breaking er så mye mer enn å snurre på hodet. Det er hard trening, selvtillit, personlighet... Og ikke minst samhold med crewet sitt. Man støtter og lærer av hverandre. – Crewet mitt Floorknights betyr mye. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

50 år med dansekunst

Men ikke alle er like glade for at breaking har blitt en OL-gren.

Breaking oppstod på 70-80-tallet som en fredsmekling i en bandekrig i de fattige strøkene i Bronx, New York.

Det er kanskje en fersk OL-sport, men først og fremst er det 50 år med dansekunst, kreativitet og personlig uttrykk.

– Flere i breakingmiljøet frykter dette går tapt nå som breaking er blitt en olympisk sport. At man danser kun for å imponere dommerne.

Det sier Nito Rihal.

Nito Rihal Ansvarlig for breaking i Norges Danseforbund. Foto: Hans Erik Weiby/NRK

Men både Nito og Elias Gausen er glade for at breaking får den internasjonale oppmerksomheten de mener den fortjener utover dansemiljøet.

– Det gir breakerne tilgang til fysioterapeuter, mental coaching, ernæringsfysiologer og så videre, sier Rihal.

Dessuten er konkurranse og battles viktig i breaking.

– Det ene utelukker ikke det andre. Breaking kan fortsatt være en kunstnerisk uttrykksform samtidig som det er en olympisk øvelse, fortsetter hun.

– OL åpner opp for at flere breakere kan delta i konkurranser og velge den plattformen som passer dem best.

Battles og konkurranse er en viktig del av breaking. B-girls Logistx fra California. Foto: APT/RTV

Breaking i Norge Breaking (også kalt breakdance, men det uttrykket brukes ikke blant breakerne selv) er en utpreget atletisk dansestil i hiphop-sjangeren.

Det var opprinnelig en gatedans som oppstod i fattige områder Bronx, New York på 1970-80-tallet.

En breaker er enten en b-boy (gutt) eller en b-girl (jente), med egne kallenavn.

Breakere er ofte en del av et dansekompani, et crew. Noen av Norges mest kjente kompanier er Floorknights, King Wings, og Absence crew.

Norge har et landslag i breaking.

A-laget består av Daniel Grindeland og Victor Bautista Prag.

B-laget består av Elias Kleven Gausen, Benjamin Elverhøi, Victor Niava-Karoliussen, Robin Silberg, Sathie Sivamohan og Julie Kringlebotn.

For første gang i historien er breaking en olympisk øvelse i sommer-OL i Paris 2024. Norge klarte ikke å kvalifisere seg.

I tillegg til OL i 2024, kan breakere konkurrere i NM, EM, VM og andre uoffisielle, internasjonale konkurranser. Kilder: NM-veka, Wikipedia, SNL, Norges Danseforbund, per 29. juli 2024

– Er fortsatt flink til å skjule det

Siden Elias Kleven Gausen valgte breaking foran håndballen, har han breaket seg til norsk toppnivå og inn på Norges første landslag i breaking.

– Hvor henter du selvtilliten fra?

– Det kommer vel med treningen og støtten fra crewet mitt. Jeg får også mye inspirasjon fra kampsport, sier Gausen.

– Men jeg er fortsatt ganske flink til å skjule det, da. At jeg er nervøs når jeg går på scena.

– Også hjelper det hvis jeg er fresh på håret.

For å tjene penger, jobber Elias Kleven Gausen som selvlært frisør og danselærer. Han begynte å klippe i boden i kjelleren hjemme i Lillestrøm. Nå er han ansatt hos en barberer. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Nito Rihal i Danseforbundet er imponert over det 18-åringen fra Lillestrøm har fått til.

– Elias har en unik stil, utstråling og selvtillit på dansegulvet.

Hun sier at Gausen er ett av flere norske håp hvis breaking skulle bli en OL-øvelse igjen.

Kan bli første og siste gang

Norge er nemlig ikke representert når første konkurranse i OL sendes fredag 9. august.

Bergenseren Daniel Grindeland (30), en av landets mest anerkjente breakere, gjorde et iherdig forsøk på å kvalifisere seg til OL ... Men det gikk ikke.

Og det kan bli lenge til neste gang.

Breaking er ikke på programmet i neste sommer-OL, Los Angeles 2028.

– Hva synes du om det?

– Det synes jeg er skikkelig teit. Her hadde vi endelig klart å nå gjennom, så skal vi ikke få en ny sjanse, svarer Elias Kleven Gausen.

Men det kan hende sommer-OL i Brisbane, Australia 2032, tar breaking inn i varmen igjen.

Det får vi ikke vite før i 2027.

– Skal du prøve å kvalifisere deg da, Elias?

– Hvor gammel er jeg da? 26? Ja, nå er jeg der at jeg vil se hvor langt jeg kan komme. Det hadde vært rått å satse. Men åtte år er jo lenge til, svarer Gausen.

Heldigvis finnes det drøssevis av mesterskaper å konkurrere i i mellomtiden.

AFP Breaking ikke til LA28 Breaking står ikke på OL-programmet til sommerlekene i Los Angeles i 2028. Nito Rihal i Norges Danseforbund sier det er mange forklaringer på dette, blant annet at lagidrettene LA28 ser ut til å ha prioritert, har store sponsorer i ryggen. World DanceSport Federation (WDSF), som har ansvaret for kvalifiseringene og levere breaking til OL, har ikke klart å skaffe sponsorer, ifølge Rihal 👉 Hans Erik Weiby Dårlig behandling av breakerne Rihal fortsetter: – I tillegg er det flere indikasjoner fra blant annet Paris 2024-komiteen, IOC, trenere og utøverne selv at breaking ikke har blitt håndtert på en ideell måte av WDSF. Det har vært tydelig mangel på kompetanse, erfaring og forståelse for breaking på toppidrettsnivå. WDSF er fremlagt Rihals kritikk, men har ikke svart. AFP Brisbane 2032? Breaking kan bli med i sommer-OL i Brisbane, Australia i 2032. Men det får vi ikke vite før i 2027, ifølge Rihal. – Men jeg har kilder som sier at det er stor sannsynlighet for at det skjer. Eranga Jayawardena / AP / NTB Spørsmål til LA28 Breaking er heller ikke på programmet til neste sommer-OL. NRK spurte LA28 hvorfor. De svarte: Svar fra LA28 «Det var med stor respekt for sporten og tung avveiing at LA28 bestemte seg for å utelate breaking fra programmet. [...] LA28 anerkjenner det breaking kan gi OL, men vi ønsket et helhetlig og balansert program av nye, særegne amerikanske sporter. [...]» Journalistens oversettelse. Første konkurranse i sommer-OL i Paris 2024 er 9. august.

Se Elias Kleven Gausen som Lørdagsgjest 27. juli. Du trenger javascript for å se video. Se Elias Kleven Gausen som Lørdagsgjest 27. juli.