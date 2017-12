– Pressen bidrar til å konstruere vår oppfatning av samfunnet, og når det mangler en gruppe av mennesker i mediedekningen, tenker vi det er problematisk, sier førstelektor i journalistikk og medieforsker Hilde Kristin Dahlstrøm til NRK.

Sammen med Nina Skråmestø Nesheim og Bjørg M. Nyjordet fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen har hun registrert og telt antall kilder brukt i 14 norske mediehus og Dagsrevyen i 2015. De har også registrert alderen på kildene.

Av 1871 kilder var bare 1,7 % eldre enn 67 år.

Fra venstre: Nina Skråmestø Nesheim, Hilde Kristin Dahlstrøm og Bjørg M. Nyjordet har telt og registrert alderen på kilder som er brukt i norske medier. Foto: Egil Sæbø

– Det er problematisk for samfunnet, for vi mister de eldres perspektiv og oppfatning. Og det kan være et problem for denne gruppa fordi de kan oppleve å bli tilsidesatt og usynliggjort, og det kan føre til at de får en lavere følelse av tilhørighet i samfunnet, sier Dahlstrøm.

Hun sier eldre ofte opplever konsekvenser av beslutninger som er tatt, og derfor er det viktig å intervjue dem om deres meninger i samfunnet.

Det var forskning.no som først omtalte saken.

Følger med på nyhetene

På Frogner seniorsenter møtes pensjonister til sosialt samvær, kurs og diskusjoner. De kjenner seg igjen i tilsidesettingen.

– Det ser vi spesielt når det gjelder byplanlegging. Der har ikke eldre noe å si i det hele tatt. Det er en kommunikasjonssvikt, eller kanskje en uvilje til å lytte til eldre, mener Karl Johan Måseide.

De følger godt med på nyheter, men å bli intervjuet selv skjer ikke så ofte.

– Man blir ikke så lett hørt i vår aldersgruppen, som kanskje yngre aldersgrupper gjør, sier Knut Eklund.

BJØRN EKLUND (69, t.v.) ønsker gjerne å snakke med journalister. Det er Lasse Borgen (71), Knut Eklund (71) og Karl Johan Måseide (84) enige i. Foto: Kristine Sterud / NRK

Flere grunner til dette

Kildene som brukes i norske medier er for det meste folk i arbeidslivet, og som uttaler seg i kraft av sin stilling eller ekspertise. Flertallet av kildene som brukes i mediene er mellom 20 og 66 år, og flertallet er menn.

En annen grunn til at eldre nesten er usynlige i mediene, er rett og slett at journalister ikke har tid til å prioritere å oppsøke dem.

– Jeg tror noe av utfordringen er at vi generelt har for lett til å ty til de kildene som er lette å finne, som vi vet stiller opp og som vi vet er forberedt på å snakke med journalister, sier leder i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen.

Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier journalister ofte går etter de lette løsningene i jakten på kilder. Foto: Ragnar Hartvig

Han sier mediene alltid kan bli bedre til å søke mangfold i kildene sine, og bevissthet er et steg i riktig retning.

– Flere medier har hatt kampanjer hvor de telte kildene sine med tanke på kjønn. Der man gjorde dette, økte andelen kvinner. Det går an å jobbe med dette, men da må det primært jobbes med i hver enkelt redaksjon, sier han.